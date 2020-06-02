Estado está há mais de dois meses sem feminicídio. Que continue assim!

O Espírito Santo
já está há 64 dias sem registrar casos de feminicídio
. O último ocorreu em 28 de março. No total, são oito ocorrências neste ano, contra 13 nos cinco primeiros meses do ano passado - redução de 38,5%. O destaque é para a Região Metropolitana, com três casos registrados contra sete em 2019, de janeiro a maio. Uma queda de 57,1%. A Região Noroeste não apresenta nenhum feminicídio em 2020.
Desde que a Sesp começou a contabilizar esse tipo de crime, em 2016, é a primeira vez que o ES fica 60 dias sem nenhum registro de feminicídio.
Em relação a homicídios de mulheres, nos quais são incluídas as mortes que não têm como causa a violência doméstica, a redução é de três casos, ou queda de 7,7%, no comparativo com 2019. São 36 mortes em 2020, contra 39 no mesmo período do ano passado.
A maioria dos casos tem como motivação o envolvimento com o tráfico de drogas
. Em relação a esse dado, todas as regiões do Estado apresentam redução, com exceção da Serrana
, que não tinha casos em 2019 e neste ano tem três, sendo dois feminicídios.
De acordo com os dados do Ciodes e das Delegacias de Proteção à Mulher, a violência doméstica vem diminuindo desde o início do mês de abril. Nos primeiros quatro meses de 2020 foram 873 ocorrências a menos registradas em delegacias, com a tipificação violência doméstica
. Também houve 366 acionamentos a menos no Ciodes
e 258 denúncias a menos no Disque-Denúncia 181
.
Mesmo com a pandemia do novo coronavírus
, as Delegacias da Mulher não pararam de atender e a Polícia Civil
ampliou a Delegacia Online (Deon), para o atendimento a vítimas de violência doméstica. Toda a ocorrência, inclusive com marcação de exames de corpo de delito, pode ser feita pela internet.