Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

ES tem a 3ª maior taxa de casamentos legais do país

Pandemia, entretanto, derrubou a quantidade de matrimônios no Espírito Santo e no Brasil, segundo o IBGE

Públicado em 

18 nov 2021 às 19:30
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Empresária suspeita de dar golpes em noivos no ES presta depoimento
No ES,  para cada 1.000 pessoas em idade de casar, 5,8 se uniram por meio do casamento legal no ano passado Crédito: Divulgação
Não foi um ano fácil, o número total de casamentos até diminuiu no Espírito Santo, mas em 2020, apesar da pandemia de Covid, o Estado registrou a terceira maior taxa de nupcialidade legal do país (5,8%), ficando atrás apenas de Rondônia (7,6%) e Distrito Federal (6,2%).
A taxa de nupcialidade legal, segundo o IBGE, indica o número de registros de casamentos em relação à população em idade de casar, ou seja, de 15 anos ou mais, permitindo a comparação entre as unidades da federação.
No Espírito Santo, em média, para cada 1.000 habitantes em idade de casar, 5,8 pessoas se uniram por meio do casamento legal no ano passado, a terceira maior taxa do Brasil.
Mas as Estatísticas do Registro Civil do IBGE constataram também que não foi um ano pródigo para os noivos subirem aos altares. Com a eclosão da pandemia, foram registrados 18.739 casamentos no ES, representando uma queda de 21,5% em relação a 2019. No Brasil, a queda foi ainda mais acentuada: 26,1% no mesmo período.

Veja Também

Catedral de Vitória só tem duas datas pra quem quer casar em 2022

Justiça do ES manda empresa indenizar noivos por vídeo curto de casamento

No Estado, a queda de casamentos foi registrada em todas as modalidades de união. O IBGE aponta que os casamentos entre pessoas de sexo diferente caíram 21,5% entre 2019 (23.727) e 2020 (18.620).
Já o número de casamentos entre pessoas do mesmo sexo caiu 16,8% no mesmo período: 119 registros de casamentos no Estado em 2020 (0,6% do total de casamentos), sendo 61 (51,3%) entre cônjuges masculinos e 58 (48,7%) entre cônjuges femininos.

Veja Também

O dia em que ligação para call center virou amor e casamento no ES

Nos casamentos entre pessoas de sexo diferente no ES, predominou a união entre cônjuges solteiros, com 67% (12.483) do total das uniões legais. Nos casamentos entre cônjuges do mesmo sexo, observou-se também a predominância de uniões entre pessoas solteiras, tanto entre casais masculinos (80,3%) como entre femininos (79,3%).

LEIA MAIS SOBRE O CASO

"Tira o marido e bota 4 cachorros", diz Susana Vieira sobre casamento

Noivos passam mal antes do casamento, e ex-namorada é suspeita de envenenamento

De miséria a casamento arranjado: o relato de PM do ES no Sudão do Sul

Roberto Carlos deixa o isolamento para ir ao casamento do filho

Casal sai de casamento e vai se vacinar contra Covid-19 no ES

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Casamento espírito santo Ibge Pandemia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A Romaria é dos Homens, mas a vez será das mulheres. Entenda
Imagem de destaque
Pane no controle aéreo em SP impacta voos no Aeroporto de Vitória
Imagem de destaque
'Bridgerton' anuncia novos nomes e aposta em romance de Francesca na 5ª temporada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados