ES tem a 3ª maior taxa de casamentos legais do país

Não foi um ano fácil, o número total de casamentos até diminuiu no Espírito Santo, mas em 2020, apesar da pandemia de Covid
, o Estado registrou a terceira maior taxa de nupcialidade legal do país (5,8%), ficando atrás apenas de Rondônia (7,6%) e Distrito Federal (6,2%).
A taxa de nupcialidade legal, segundo o IBGE
, indica o número de registros de casamentos em relação à população em idade de casar, ou seja, de 15 anos ou mais, permitindo a comparação entre as unidades da federação.
No Espírito Santo
, em média, para cada 1.000 habitantes em idade de casar, 5,8 pessoas se uniram por meio do casamento legal no ano passado, a terceira maior taxa do Brasil.
Mas as Estatísticas do Registro Civil do IBGE constataram também que não foi um ano pródigo para os noivos subirem aos altares. Com a eclosão da pandemia, foram registrados 18.739 casamentos no ES, representando uma queda de 21,5% em relação a 2019. No Brasil
, a queda foi ainda mais acentuada: 26,1% no mesmo período.
No Estado, a queda de casamentos foi registrada em todas as modalidades de união. O IBGE aponta que os casamentos entre pessoas de sexo diferente caíram 21,5% entre 2019 (23.727) e 2020 (18.620).
Já o número de casamentos entre pessoas do mesmo sexo caiu 16,8% no mesmo período: 119 registros de casamentos no Estado em 2020 (0,6% do total de casamentos), sendo 61 (51,3%) entre cônjuges masculinos e 58 (48,7%) entre cônjuges femininos.
Nos casamentos entre pessoas de sexo diferente no ES, predominou a união entre cônjuges solteiros, com 67% (12.483) do total das uniões legais. Nos casamentos entre cônjuges do mesmo sexo, observou-se também a predominância de uniões entre pessoas solteiras, tanto entre casais masculinos (80,3%) como entre femininos (79,3%).