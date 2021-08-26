De miséria a casamento arranjado: o relato de PM do ES no Sudão do Sul

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Sudão do Sul. Agora a vida está seguindo e estou pronta para a próxima!". O recado é de Lorena Lima Daleprane, cabo da "Nos últimos dois anos, a missão de paz foi no. Agora a vida está seguindo e estou pronta para a próxima!". O recado é de Lorena Lima Daleprane, cabo da Polícia Militar do Espírito Santo que retornou no dia 21 de junho deste ano de uma experiência no país, localizado no Norte do continente africano. Ela foi a primeira militar capixaba a embarcar para uma missão de paz da Organização das Nações Unidas (ONU)

Moradora de Vitória , a cabo partiu para o desafio em setembro de 2019 e, durante esses quase dois anos, escreveu um capítulo de sua história de voluntariado no país mais novo do mundo. No Sudão do Sul, ela presenciou situações que lhe marcaram, que vão da miséria vivida pela população local aos casamentos arranjados — em que pais entregam filhas a homens mais velhos em troca de cabeças de gado.

A policial militar, que prefere ser chamada de Dale (referência ao último sobrenome), conta que foi selecionada pela ONU ainda em 2018, depois de um longo processo seletivo — que contou com teste de proficiência em inglês e provas de direção e de tiro. Após aprovação, a única capixaba selecionada foi para o Sudão do Sul atuar na polícia da Organização das Nações Unidas.

"Nessa prova, fiz os testes de habilidade de inglês — audição, fala, entendimento — e, depois, fiz o teste de direção, porque quem vai ser missionário lá e trabalhará como policial precisa saber dirigir. Depois, fizemos o teste de tiro, mas minha missão nem era armada. Resumindo: fui para trabalhar com a polícia da ONU, com a bandeira do Brasil e representando a Polícia Militar do Estado do Espírito Santo ", diz.

Dale atuou em uma escola na cidade de Juba, capital do Sudão do Sul Crédito: Arquivo Pessoal

Segundo Dale, ela fez um curso introdutório em Juba, capital de Sudão do Sul. Em seguida, foi direcionada para Bentiu, cidade que concentra o maior campo de tutelados da ONU — com cerca de 130 mil pessoas — onde trabalhou na patrulha da polícia das Nações Unidas. Depois, a capixaba voltou para Juba, onde ficou por um ano e três meses de missão, período restante da missão.

"Bentiu é a cidade com o maior POC (Protection of Civilians Camp) do mundo, como chamamos o campo de tutelados da ONU. Comecei a trabalhar na patrulha e, depois, na polícia comunitária. Quando eu tinha seis meses de missão, fui para o Centro de Operações Conjuntas, um local que alimenta as missões com informações. Lá, eu era o elo da polícia com esse setor e tinha que saber o que estava acontecendo. Tinha que manter o relacionamento vivo com o pessoal dos outros setores e também com as autoridades locais e com a comunidade, para saber o que estava acontecendo, já que em um lugar como esse a qualquer momento pode eclodir algo", explica.

Para ela, poder explorar um país com tantas dificuldades e participar ativamente da comunidade local foi como descobrir um mundo paralelo.

"Tive a oportunidade de ter contato com a comunidade. Quando cheguei pela capital, eu pensei: ‘Nossa, que lugar pobre’. Depois que fui para Bentiu, maior POC do mundo, com aproximadamente 130 mil pessoas, um lugar que não tem rede elétrica, nem saneamento básico, água encanada, água potável… Ao chegar lá e se deparar com tanta miséria, você fica perplexo, porque descobre um mundo paralelo que sempre esteve ali" Lorena Lima Daleprane - Cabo da Polícia Militar do Espírito Santo

Além dos desafios de lidar com uma população extremamente pobre em um país marcado por diversos conflitos internos, Dale destaca também o clima local. A cabo da PMES diz que, no Sudão do Sul, predominam dois climas: um extremamente seco e outro muito chuvoso.

"São duas estações no ano: uma é a estação seca, seca mesmo! Clima desértico, alimentado pelo deserto do Saara. É muito calor de dia e, à noite, muito frio E tem a estação chuvosa que, no caso de Bentiu, era muito severa. Ou você anda a pé de bota de borracha, ou de helicóptero. Tinha dia que o carro não andava", acrescenta.

A cabo da Polícia Militar do ES, Lorena Daleprane, foi a primeira militar capixaba a embarcar em uma missão de paz da ONU Crédito: Arquivo Pessoal

CHOQUE CULTURAL: A MULHER NO SUDÃO DO SUL

Um grande choque cultural observado pela Lorena Daleprane foi a forma como as mulheres são tratadas no Sudão do Sul. Ela relata que se assustou com os casamentos no país: a maioria deles é arranjado e as noivas são vendidas ainda muito jovens em troca de cabeças de gado. A policial militar explica que a área onde ela trabalhava lhe permitia ter acesso a muitos relatórios, que apontavam vários comportamentos que eram padrões em relação à mulher no país, mesmo com 64 etnias diferentes habitando o Sudão do Sul.

Dale se assustou com as condições às quais as mulheres eram submetidas no país Crédito: Arquivo Pessoal

"A etnia majoritária em Bentiu é Nuer, mas são 64 etnias no país inteiro. Como trabalhei em um local que me dava uma visão ampla da missão, pelo tipo de relatório que eu lia, pude perceber que é mais ou menos a mesma coisa em todos os lugares essa relação com a mulher. Lá, o casamento arranjado é uma coisa corriqueira. O pai entrega sua filha para o pretendente e recebe gado em troca, normalmente, entre 30 e 50 cabeças de gado. Muitas vezes, era uma menina de 13 anos e a família passando por momentos difíceis, aí entregam a adolescente para uma pessoa que tinha idade para ser pai dela. Às vezes, a menina tem que largar a escola para se casar. Isso me causou uma sensação horrorosa", afirma.

FELICIDADE POR "CARREGAR" BANDEIRA DO BRASIL

Por trabalhar na polícia comunitária, Dale tinha liberdade para transitar na comunidade. Sobre os dois anos que passou no Sudão do Sul, a cabo conta que uma de suas histórias preferidas é de quando ela visitou uma escola em Juba. Os uniformes dos missionários da ONU possuem a bandeira do seu país de origem e a militar se surpreendeu ao perceber o que significava carregar a bandeira do Brasil.

A cabo da Polícia Militar do ES, Lorena Daleprane, foi a primeira militar capixaba a embarcar em uma missão de paz da ONU Crédito: Arquivo Pessoal

"Cheguei em uma escola que era completamente sem estrutura, ainda tinha cômodos de pau-a-pique, dois cômodos melhores e quatro bem capengas, com telhado ruim e os banheiros com fossa. O diretor chegou, viu no meu braço a bandeira do Brasil e ficou animado, veio com um bandeirão do Brasil. Todo mundo me abordava por essa questão do futebol e falava: ‘Ronaldo, Ronaldinho, Marcelo’. Fiquei muito feliz e surpresa quando descobri o que tinha por trás daquela bandeira", relembra.

"SOU MAIS UMA PARA SOMAR", DIZ PM SOBRE VOLUNTARIADO

Dale afirma que sua relação com o voluntariado começou na adolescência, quando ela tinha 16 anos. Atualmente, ela ministra aulas de evangelização para crianças no bairro Gurigica, em Vitória, mas disse estar sempre engajada com questões sociais. Para a cabo da PM, há muitas formas de ajudar ao próximo de maneira voluntária e ela se classifica como "mais uma para somar".

"Hoje, o voluntariado tem mais visibilidade. Além dessa questão de evangelização, tem grupos de animais carentes, tem gente que se engaja para limpar mangue, limpar praia, que ajuda pessoas em situação de rua... Sou mais uma para somar".

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Lorena Daleprane conta que, quando saiu do Brasil, foi com o pensamento de que era apenas uma peça na engrenagem para tentar ajudar a alcançar a paz mundial. Após a experiência de dois anos no Sudão do Sul, ela percebeu haver mais a ser feito e pontua que animação para ajudar não lhe falta.

"Eu saí daqui para ir para a missão dizendo que eu era uma pecinha na engrenagem gigantesca que era a paz mundial, mas, após chegar lá, me dei conta de que eu sou o átomo da molécula da gota de água do oceano. Mas, um átomo muito animado! Quando nos agitamos, tudo em nossa volta vai vibrando também. É a corrente do bem. Acho que o verdadeiro sentido da vida é aproveitar sua plenitude e ajudar as pessoas que estão a sua volta" Lorena Lima Daleprane - Cabo da Polícia Militar do Espírito Santo