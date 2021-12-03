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Leonel Ximenes

ES recebe o “robô minhoca”, que vai economizar milhões da Petrobras

Annelida, o nome da fera, vai ser utilizado na limpeza dos dutos do pré-sal; veja como ele funciona (vídeo)

Públicado em 

03 dez 2021 às 16:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O
O "robô minhoca" está na fase 2 de desenvolvimento, que prevê a realização de testes de campo Crédito: Petrobras/Divulgação
O robô Annelida, que imita os movimentos de uma minhoca para realizar a manutenção e limpeza dos dutos de prospecção do pré-sal da Petrobras, é uma das principais atrações da ESX Innovation, feira de inovação e tecnologia que está sendo realizada na Praça do Papa, em Vitória, até domingo (5).
Com tecnologia baseada na natureza, o equipamento faz a limpeza de hidratos e parafinas que aderem à parede dos dutos devido à solidificação do óleo durante sua extração. Quando em operação, o robô atuará desobstruindo os dutos de petróleo extraído do pré-sal.
O composto é retirado do solo a uma temperatura de 60 a 70 graus, mas se resfria ao passar pelo oceano, em percurso de até sete quilômetros, podendo chegar à temperatura de quatro graus. Esse resfriamento faz com que o óleo se solidifique e libere hidratos e parafinas, que aderem à parede do duto, podendo entupir as tubulações.

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Essa limpeza dos dutos vai permitir à Petrobras reduzir perdas estimadas em milhões de reais na substituição de dutos danificados e em lucros cessantes.
Consultor na área de garantia de escoamento da Unidade de Negócios de Exploração e Produção da Bacia de Campos (UN-BC), o engenheiro Rogério Leite adianta que a expectativa pela chegada do Annelida à Bacia de Campos é grande.
 “Toda nossa expectativa é por conta das dificuldades que enfrentamos na garantia de escoamento com a obstrução dos dutos flexíveis. A chegada do Annelida representa uma solução mais eficaz, rápida e com custo menor do que o que temos hoje, o que é um ganho para toda a cadeia de produção.”
Ainda de acordo com o consultor da UN-BC, a obstrução pode ser causada por hidrato, parafinas ou emulsão viscosa que se concentram nas linhas flexíveis. Ele explica que há formas diferentes de vencer o bloqueio e permitir o escoamento do óleo. Contudo, todas são onerosas e de longo prazo.

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Desenvolvido pelo Instituto Senai de Inovação em Sistemas Embarcados, de Florianópolis (SC), em parceria com a Universidades de São Paulo (USP) e Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e a Petrobras, foi o vencedor do Prêmio ANP 2020, entregue nesta segunda-feira (29), no Rio de Janeiro.
O projeto vencedor do Prêmio 2020 ainda é referente à fase 1, na qual foi desenvolvido e validado o conceito do robô e seus componentes, com testes em ambientes controlados. Atualmente o projeto está na fase 2, que prevê a realização de testes de campo.

Correção

03/12/2021 - 5:31
Na primeira versão desta matéria, foi publicado que a Petrobras vai economizar bilhões com a ação do robô Annelida; o correto é dizer milhões.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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