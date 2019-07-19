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Beatriz Seixas

Petrobras vai ensinar empresas a produzir robôs

Estatal quer ampliar cadeia de fornecedores locais

Públicado em 

19 jul 2019 às 01:55
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Sede da Petrobras no Estado Crédito: Ricardo Medeiros
A Petrobras vai apresentar no próximo dia 1º os detalhes da chamada de projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) voltada para startups e pequenas empresas. O edital prevê o financiamento de até dez projetos, em seis áreas, com valores que vão de R$ 500 mil a R$ 1,5 milhão, totalizando R$ 10 milhões. O evento, em parceria com o Sebrae, vai acontecer no edifício da estatal em Vitória, localizado na Avenida Nossa Senhora da Penha.
A companhia também prevê para o próximo mês – dos dias 6 a 8, na Mec Show – apresentar quatro sistemas robóticos dos quais detém a patente. A ideia é estimular empresários capixabas a produzirem robôs de pintura, solda e inspeção para serem usados em dutos e instalações marítimas. Dessa forma, negócios locais podem vir a se tornar prestadores de serviços para essa indústria.

Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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