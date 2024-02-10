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Leonel Ximenes

Embrapa recomenda plantio de novo feijão no ES

Segundo a empresa, nova cultivar é mais resistente a pragas que atacam a lavoura

Publicado em 10 de Fevereiro de 2024 às 03:11

Públicado em 

10 fev 2024 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Feijão da variedade BRS FS313 lançado em feira de tecnologia agrícola no Paraná
Feijão da variedade BRS FS313 lançado em feira de tecnologia agrícola no Paraná Crédito: Divulgação
A Embrapa, a conceituada Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, recomendou o plantio de uma nova variedade de feijão para vários Estados, inclusive o Espírito Santo. Com potencial produtivo de 3.200 kg/ha, a BRS FS313 apresenta resistência à antracnose e podridões radiculares e moderada resistência à murcha de fusário e ferrugem, pragas que atacam a lavoura.
A recomendação foi feita durante uma feira de tecnologias na agricultura (Show Rural Coopavel ) realizada em Cascavel, no interior do Paraná, na última quarta-feira (7).
Além do ES, a nova variedade de feijão é recomendada para os Estados de Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande do Sul, na época das águas; para Goiás, Mato Grosso, Tocantins, Rio de Janeiro, nas épocas das águas, da seca e de inverno (a mesma do ES); e para Bahia e Maranhão, nas épocas das águas e de inverno.
Com ciclo semiprecoce (75 a 84 dias), a nova cultivar, segundo os estudos da Embrapa, tem arquitetura de plantas semiereta e resistência intermediária ao acamamento, sendo adaptada à colheita mecânica, oferecendo ainda possibilidade de inserção em sistemas agroecológicos.

ADEQUADO PARA PEQUENOS PRODUTORES

Os grãos especiais do tipo jalo têm como público principal pequenos produtores, com modelo de negócio baseado na comercialização de cadeia curta, características presentes na realidade do Espírito Santo.
“Devido ao tamanho dos grãos, a BRS FS313 tem sido observada como oportunidade para expansão do mercado nacional e internacional”, destaca a empresa de pesquisa agropecuária do governo federal.
Além do lançamento dessa variedade de feijão no Paraná, foram feitas entregas simbólicas de duas cultivares de soja e um bioproduto com ação na fixação de nitrogênio e promoção de crescimento de plantas (Combio).
“A Embrapa, como produtora de ciência e tecnologia, tem alcançado muitos resultados, por meio de parcerias que estimulam o desenvolvimento produtivo. Em 50 anos, nossa produção e produtividade cresceu em 500%. Isso é ciência, é Embrapa, é desenvolvimento para o campo e para o Brasil”, discursou o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, presente na Show Rural Coopavel.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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