Embrapa recomenda plantio de novo feijão no ES

Feijão da variedade BRS FS313 lançado em feira de tecnologia agrícola no Paraná Crédito: Divulgação

A Embrapa, a conceituada Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, recomendou o plantio de uma nova variedade de feijão para vários Estados, inclusive o Espírito Santo . Com potencial produtivo de 3.200 kg/ha, a BRS FS313 apresenta resistência à antracnose e podridões radiculares e moderada resistência à murcha de fusário e ferrugem, pragas que atacam a lavoura.

A recomendação foi feita durante uma feira de tecnologias na agricultura (Show Rural Coopavel ) realizada em Cascavel, no interior do Paraná, na última quarta-feira (7).

Além do ES, a nova variedade de feijão é recomendada para os Estados de Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande do Sul, na época das águas; para Goiás, Mato Grosso, Tocantins, Rio de Janeiro, nas épocas das águas, da seca e de inverno (a mesma do ES); e para Bahia e Maranhão, nas épocas das águas e de inverno.

Com ciclo semiprecoce (75 a 84 dias), a nova cultivar, segundo os estudos da Embrapa, tem arquitetura de plantas semiereta e resistência intermediária ao acamamento, sendo adaptada à colheita mecânica, oferecendo ainda possibilidade de inserção em sistemas agroecológicos.

ADEQUADO PARA PEQUENOS PRODUTORES

Os grãos especiais do tipo jalo têm como público principal pequenos produtores, com modelo de negócio baseado na comercialização de cadeia curta, características presentes na realidade do Espírito Santo.

“Devido ao tamanho dos grãos, a BRS FS313 tem sido observada como oportunidade para expansão do mercado nacional e internacional”, destaca a empresa de pesquisa agropecuária do governo federal

Além do lançamento dessa variedade de feijão no Paraná, foram feitas entregas simbólicas de duas cultivares de soja e um bioproduto com ação na fixação de nitrogênio e promoção de crescimento de plantas (Combio).