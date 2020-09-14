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Leonel Ximenes

Elas gostaram! Corujas voltam a ocupar área da Assembleia Legislativa

Depois de oito meses afastado do local, casal voltou a morar numa toca embaixo da escadaria lateral do Legislativo

Publicado em 14 de Setembro de 2020 às 17:45

Públicado em 

14 set 2020 às 17:45
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Casal de corujas vigia sua toca contra intrusos na Assembleia
Casal de corujas vigia sua toca contra intrusos Crédito: Lorenzo Pazolini
Elas estão de volta, mas agora em menor número. As corujas-buraqueiras, que em janeiro passado estavam morando embaixo da escadaria da área lateral da Assembleia, próximo ao estacionamento, retornaram ao local. Agora é um casal que comanda o espaço - há oito meses havia mais três filhotes.
Como é característico da espécie, as corujas ficam assustadas diante da presença humana. Segundo o deputado Lorenzo Pazolini, que flagrou as aves na manhã desta segunda-feira (14), elas pareciam que estavam vigiando um ninho que não foi possível ser avistado.

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Em janeiro, técnicos da Secretaria de Meio Ambiente de Vitória estiveram no local para ver a situação dos bichos. Eles chegaram a cogitar levar a família de corujas para a restinga de Camburi, um local considerado mais adequado, mas resolveram deixar as aves na Assembleia mesmo porque os três filhotes já estavam crescidos e muito próximos de ter autonomia de voo, o que deve ter realmente acontecido.
Filhotes crescidos, livres e autônomos, papai e mamãe corujas voltam a ocupar as dependências do Legislativo capixaba. E a gente torce para que esses adoráveis bichinhos não ouçam cobras e lagartos que às vezes são proferidos no plenário da Casa do Povo. Que todos se comportem: as corujinhas são sensíveis - mas bravas quando é preciso.

PMV MONITORA AS CORUJAS

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente informa que os técnicos da Gerência de Bem-Estar Animal estão acompanhando as corujas desde janeiro, mas como estão sempre tendo ninhadas não podem ser removidas do local. Segundo o órgão,  elas não oferecem risco à população, mas solicita que as pessoas evitem contato com os animais
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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