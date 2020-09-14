Elas gostaram! Corujas voltam a ocupar área da Assembleia Legislativa

Como é característico da espécie, as corujas ficam assustadas diante da presença humana. Segundo o deputado Lorenzo Pazolini, que flagrou as aves na manhã desta segunda-feira (14), elas pareciam que estavam vigiando um ninho que não foi possível ser avistado.
Em janeiro, técnicos da Secretaria de Meio Ambiente de Vitória
estiveram no local para ver a situação dos bichos. Eles chegaram a cogitar levar a família de corujas para a restinga de Camburi, um local considerado mais adequado, mas resolveram deixar as aves na Assembleia mesmo porque os três filhotes já estavam crescidos e muito próximos de ter autonomia de voo, o que deve ter realmente acontecido.
Filhotes crescidos, livres e autônomos, papai e mamãe corujas voltam a ocupar as dependências do Legislativo capixaba
. E a gente torce para que esses adoráveis bichinhos não ouçam cobras e lagartos que às vezes são proferidos no plenário da Casa do Povo. Que todos se comportem: as corujinhas são sensíveis - mas bravas quando é preciso.
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente informa que os técnicos da Gerência de Bem-Estar Animal estão acompanhando as corujas desde janeiro, mas como estão sempre tendo ninhadas não podem ser removidas do local. Segundo o órgão, elas não oferecem risco à população, mas solicita que as pessoas evitem contato com os animais