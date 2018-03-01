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DENÚNCIA

Luisa Mell acusa shopping de amarrar corujas para exposição em SP

O shopping, por sua vez, declarou que a presença dos animais foi suspensa no evento

Publicado em 01 de Março de 2018 às 16:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 mar 2018 às 16:39
Em seu Facebook, Luisa Mell fez a denúncia de maus tratos a corujas amarradas em exposição Crédito: Facebook / Luisa Mell
A apresentadora Luisa Mell fez uma postagem em seu Instagram acusando o Shopping Eldorado, na Zona Oeste de São Paulo, de organizar uma exposição com o tema Harry Potter que vinha maltratando corujas.
Luisa diz que ficou em choque e não acreditou quando uma seguidora lhe contou que corujas ficavam amarradas na exposição. "Acabei de ligar no Shopping e a atendente me confirmou que elas ficam das 10 da manhã até as 10 da noite, todos os dias (menos segunda), amarradas para tirarem fotos! Isto é crime! Isto é crueldade!", escreveu.
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Em seguida, continuou sua revolta: "Quem será que tem uma ideia tão imbecil como esta? Amarrar um animal silvestre pela pata em um shopping para tirarem foto? Não me conformo com a imbecilidade humana! Juro!"
O shopping, por sua vez, declarou que a presença dos animais foi suspensa, e que "os maus tratos aos animais não condizem com os valores do Shopping Eldorado". Garantiram ainda estar "apurando as denúncias junto ao operador terceirizado responsável pelo evento para que todas as medidas cabíveis sejam tomadas".
"Reforçamos ainda que o shopping exige o cumprimento de todas as normas do Conselho Federal de Medicina Veterinária, que asseguram a saúde e o bem-estar de animais, e que a presença dos animais foi suspensa até que todos os fatos sejam esclarecidos", concluiu a nota.

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