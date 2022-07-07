Educação Física no ES agora tem seu próprio Conselho Regional

Vitória da persistência. O Conselho Federal de Educação Física (Confef) finalmente aprovou a criação e instalação do Conselho Regional de Educação Física do Espírito Santo
(Cref-ES). Desde 1999, a Educação Física do ES estava vinculada ao Rio de Janeiro
, onde fica a sede do Cref 1.
O Conselho Federal aprovou por unanimidade a criação do Conselho Regional de Educação Física no dia 2 de julho. O próximo passo é o Confef publicar a resolução de criação e instalação do Cref-ES e nomear seus membros.
Neste período de transição, o Conselho Regional do ES ficará sob a tutela do Federal até dezembro de 2022 para cumprimento do calendário fiscal. A partir de janeiro de 2023 será oficialmente instalado o Conselho de Educação Física da 22ª Região – Cref 22/ES, totalmente independente e gerido por profissionais do Estado do Espírito Santo.