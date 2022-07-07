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Leonel Ximenes

Educação Física no ES agora tem seu próprio Conselho Regional

Conselho Federal aprovou emancipação da seccional capixaba , que era vinculada ao Rio de Janeiro

Públicado em 

07 jul 2022 às 15:36
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Profissional de Educação Física orienta alunos: emancipação do Conselho Regional foi aprovada por unanimidade
Profissional de Educação Física orienta alunos: emancipação do Conselho Regional foi aprovada por unanimidade Crédito: Divulgação
Vitória da persistência. O Conselho Federal de Educação Física (Confef) finalmente aprovou a criação e instalação do Conselho Regional de Educação Física do Espírito Santo (Cref-ES). Desde 1999, a Educação Física do ES estava vinculada ao Rio de Janeiro, onde fica a sede do Cref 1.
A emancipação era uma reivindicação antiga dos profissionais que atuam no Espírito Santo. Eles argumentam que a criação do conselho capixaba possibilitará o atendimento mais rápido das demandas dos profissionais do ES, bem como permitirá uma fiscalização mais eficaz da atividade profissional.

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O Conselho Federal aprovou por unanimidade a criação do Conselho Regional de Educação Física no dia 2 de julho. O próximo passo é o Confef publicar a resolução de criação e instalação do Cref-ES e nomear seus membros.
Neste período de transição, o Conselho Regional do ES ficará sob a tutela do Federal até dezembro de 2022 para cumprimento do calendário fiscal. A partir de janeiro de 2023 será oficialmente instalado o Conselho de Educação Física da 22ª Região – Cref 22/ES, totalmente independente e gerido por profissionais do Estado do Espírito Santo.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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