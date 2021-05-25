Profissionais da Educação Física do ES querem independência do RJ

Profissional de Educação Física orienta aluna Crédito: Divulgação

São 22 anos de espera por uma resposta positiva. Os profissionais de Educação Física que atuam no Espírito Santo iniciaram um movimento de emancipação, junto ao Conselho Federal de Educação Física (Confef), em busca da criação da sede estadual e da independência da representação do Rio de Janeiro , atualmente responsável por atender às demandas capixabas.

Mas, mais que um grito de independência, o objetivo do grupo é investir os recursos arrecadados pelos profissionais da área no próprio Estado. Anualmente, segundo integrantes do movimento de emancipação no ES, são coletados em tributos de pessoa física aproximadamente R$ 5 milhões anualmente, fora o montante pago por pessoas jurídicas (academias, boxes, estúdios, entre outros).

Todo esse recurso é direcionado para o Conselho Regional de Educação Física do Rio de Janeiro - Primeira Região RJ/ES, que, segundo profissionais capixabas, não apresenta uma contrapartida compatível com o dinheiro recebido.

O Espírito Santo conta com mais de 12 mil profissionais atuando em Educação Física e 13 instituições de ensino superior da disciplina. Estados com menor número de filiados, como Maranhão , que tem 2,5 mil profissionais, conseguiram o registro para a criação do seu próprio Conselho.