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Leonel Ximenes

Profissionais da Educação Física do ES querem independência do RJ

Mesmo com número de filiados maior que o necessário para a criação de um conselho próprio, os capixabas são subordinados à entidade do Rio de Janeiro

Publicado em 25 de Maio de 2021 às 14:13

Públicado em 

25 mai 2021 às 14:13
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Profissional de Educação Física orienta aluna
Profissional de Educação Física orienta aluna Crédito: Divulgação
São 22 anos de espera por uma resposta positiva. Os profissionais de Educação Física que atuam no Espírito Santo iniciaram um movimento de emancipação, junto ao Conselho Federal de Educação Física (Confef), em busca da criação da sede estadual e da independência da representação do Rio de Janeiro, atualmente responsável por atender às demandas capixabas.
Mas, mais que um grito de independência, o objetivo do grupo é investir os recursos arrecadados pelos profissionais da área no próprio Estado. Anualmente, segundo integrantes do movimento de emancipação no ES, são coletados em tributos de pessoa física aproximadamente R$ 5 milhões anualmente, fora o montante pago por pessoas jurídicas (academias, boxes, estúdios, entre outros).
Todo esse recurso é direcionado para o Conselho Regional de Educação Física do Rio de Janeiro - Primeira Região RJ/ES, que, segundo profissionais capixabas, não apresenta uma contrapartida compatível com o dinheiro recebido.

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O Espírito Santo conta com mais de 12 mil profissionais atuando em Educação Física e 13 instituições de ensino superior da disciplina. Estados com menor número de filiados, como Maranhão, que tem 2,5 mil profissionais, conseguiram o registro para a criação do seu próprio Conselho.
Os profissionais capixabas têm percorrido todas as instâncias - sem sucesso até o momento - e estão buscando apoio político para sensibilizar os membros do Conselho Federal da categoria para a tão aguardada aprovação da criação do Conselho Regional de Educação Física do Espírito Santo (CrefES).
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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