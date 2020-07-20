Professor de educação física morre vítima da Covid-19 no Sul do ES

Segundo a prefeitura, Azenaldo Koppe Dutra sofria de problemas cardíacos. O sepultamento aconteceu no domingo (20). Além de atuar como professor, ele era coordenador de projetos esportivos e querido na cidade.

Nas redes sociais, a prefeitura lamentou a morte do profissional. Em nome da prefeitura de Rio Novo do Sul, o prefeito Thiago Fiorio Longui se solidariza com a família e amigos do Senhor Azenaldo Koppe Dutra pelo seu falecimento. Neste momento de dor, nos solidarizamos com seus familiares e amigos, elevando votos de pesar pela grande perda e agradecimentos a todo trabalho e dedicação prestados a esta municipalidade ao longo dos anos de efetivo como funcionário público municipal, divulgou a prefeitura.