Professor de educação física morre vítima da Covid-19 no Sul do ES

O professor de educação física Azenaldo Koppe Dutra, 65 anos, servidor de Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo, morreu vítima da Covid-19, doença causada pelo coronavírus. A vítima ficou internada por 31 dias na Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim e faleceu no último sábado (18).
Segundo a prefeitura, Azenaldo Koppe Dutra sofria de problemas cardíacos. O sepultamento aconteceu no domingo (20). Além de atuar como professor, ele era coordenador de projetos esportivos e querido na cidade.
Nas redes sociais, a prefeitura lamentou a morte do profissional. Em nome da prefeitura de Rio Novo do Sul, o prefeito Thiago Fiorio Longui se solidariza com a família e amigos do Senhor Azenaldo Koppe Dutra pelo seu falecimento. Neste momento de dor, nos solidarizamos com seus familiares e amigos, elevando votos de pesar pela grande perda e agradecimentos a todo trabalho e dedicação prestados a esta municipalidade ao longo dos anos de efetivo como funcionário público municipal, divulgou a prefeitura.
Rio Novo do Sul, que voltou a ser classificada de risco moderado para transmissão do coronavírus, contabiliza 265 confirmações da doença, nove mortes e 220 pessoas curadas, na atualização do Painel Covid-19 desta segunda-feira (20).