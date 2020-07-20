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Servidor de Rio Novo do Sul

Professor de educação física morre vítima da Covid-19 no Sul do ES

Azenaldo Koppe Dutra, 65 anos, ficou internado por 31 dias na Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim; ele era servidor da prefeitura de Rio Novo do Sul
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jul 2020 às 19:26

Publicado em 20 de Julho de 2020 às 19:26

Azenaldo Koppe Dutra, tinha 65 anos, e tinha problemas cardíacos
Azenaldo Koppe Dutra, tinha 65 anos, e tinha problemas cardíacos Crédito: Reprodução/ Redes sociais
O professor de educação física Azenaldo Koppe Dutra, 65 anos, servidor de Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo, morreu vítima da Covid-19, doença causada pelo coronavírus. A vítima ficou internada por 31 dias na Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim e faleceu no último sábado (18).
Segundo a prefeitura, Azenaldo Koppe Dutra sofria de problemas cardíacos. O sepultamento aconteceu no domingo (20). Além de atuar como professor, ele era coordenador de projetos esportivos e querido na cidade.

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Nas redes sociais, a prefeitura lamentou a morte do profissional. Em nome da prefeitura de Rio Novo do Sul, o prefeito Thiago Fiorio Longui se solidariza com a família e amigos do Senhor Azenaldo Koppe Dutra pelo seu falecimento. Neste momento de dor, nos solidarizamos com seus familiares e amigos, elevando votos de pesar pela grande perda e agradecimentos a todo trabalho e dedicação prestados a esta municipalidade ao longo dos anos de efetivo como funcionário público municipal, divulgou a prefeitura.
Rio Novo do Sul, que voltou a ser classificada de risco moderado para transmissão do coronavírus, contabiliza 265 confirmações da doença, nove mortes e 220 pessoas curadas, na atualização do Painel Covid-19 desta segunda-feira (20).

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