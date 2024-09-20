Editora capixaba estará na mais importante festa literária do Brasil

A Cousa se uniu a editoras independentes para participar da Flip do ano passado Crédito: Editora Lote 42

A capixaba Cousa vai se unir mais uma vez a outras editoras independentes brasileiras para participar da Flip, o mais importante evento literário do Brasil em Paraty (RJ), entre os dias 9 e 13 de outubro.

Pelo segundo ano consecutivo, a Cousa vai ocupar a Casa Pagã, dessa vez junto com outras cinco editoras independentes, todas de São Paulo, e vai fazer o lançamento de três livros.

As obras que a Cousa lançará na Flip neste ano serão “Memórias de Mirim”, livro ilustrado infantil de autoria de Michele Boldrini; “O Antropófago”, livro de contos eróticos de Paulo Sena; e “Passaporte”, publicação de contas de Vinícius Piedade.

Dentro da programação da Casa Pagã, Paulo Sena participará da mesa “Gozo e Sussurros: a literatura erótica no Brasil” e Vinícius Piedade estará no debate “Literatura em Movimento: intersecções entre a escrita e outras linguagens”.

Não é a primeira vez que a Cousa participa da Flip. Em outras edições, a editora capixaba participou em iniciativas parecidas, sempre junto a editoras independentes do Brasil. Em 2018 compôs a Casa do Desejo e em 2019 fez parte da Cadeira Literária, instalada num imóvel que já foi o presídio da cidade. Em 2023 a Cousa participou junto com outras editoras da criação da Casa Pagã, projeto que repete a experiência neste ano.

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