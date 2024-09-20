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Leonel Ximenes

Editora capixaba estará na mais importante festa literária do Brasil

Cousa vai lançar três obras na Flip, que neste ano tem como autor homenageado o escritor e jornalista João do Rio

Públicado em 

20 set 2024 às 17:37
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A Cousa se uniu a editoras independentes para participar da Flip do ano passado
A Cousa se uniu a editoras independentes para participar da Flip do ano passado Crédito: Editora Lote 42
A capixaba Cousa vai se unir mais uma vez a outras editoras independentes brasileiras para participar da Flip, o mais importante evento literário do Brasil em Paraty (RJ), entre os dias 9 e 13 de outubro.
Pelo segundo ano consecutivo, a Cousa vai ocupar a Casa Pagã, dessa vez junto com outras cinco editoras independentes, todas de São Paulo, e vai fazer o lançamento de três livros.
As obras que a Cousa lançará na Flip neste ano serão “Memórias de Mirim”, livro ilustrado infantil de autoria de Michele Boldrini; “O Antropófago”, livro de contos eróticos de Paulo Sena; e “Passaporte”, publicação de contas de Vinícius Piedade.
Dentro da programação da Casa Pagã, Paulo Sena participará da mesa “Gozo e Sussurros: a literatura erótica no Brasil” e Vinícius Piedade estará no debate “Literatura em Movimento: intersecções entre a escrita e outras linguagens”.
Não é a primeira vez que a Cousa participa da Flip. Em outras edições, a editora capixaba participou em iniciativas parecidas, sempre junto a editoras independentes do Brasil. Em 2018 compôs a Casa do Desejo e em 2019 fez parte da Cadeira Literária, instalada num imóvel que já foi o presídio da cidade. Em 2023 a Cousa participou junto com outras editoras da criação da Casa Pagã, projeto que repete a experiência neste ano.

O AUTOR HOMENAGEADO

O escritor e jornalista João do Rio é o autor homenageado da 22ª Festa Literária Internacional de Paraty (Flip). Pseudônimo mais famoso de Paulo Barreto (1881-1921), foi um dos autores mais importantes do início do século XX no Rio de Janeiro.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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