Belas e poéticas paisagens do ES são imortalizadas em aquarelas

A exposição de aquarelas busca narrar a poesia que as belas paisagens do ES, através do olhar do aquarelista Clovis Aquino, que também é professor e pesquisador na Universidade Vila Velha (UVV). A experiência da aquarela e do “ritrarre il paesaggio”, ou seja, “retratar a paisagem”, vem da sua longa passagem de 20 anos na Itália, onde a aquarela se tornou a expressão do seu estilo de vida.