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Leonel Ximenes

Belas e poéticas paisagens do ES são imortalizadas em aquarelas

Exposição exibe locais que são referência no Espírito Santo, incluindo montanhas, litoral e monumentos históricos

Públicado em 

18 set 2024 às 17:17
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Baía de Vitória retratada em aquarela pintada por Clovis Aquino
Baía de Vitória retratada em aquarela pintada por Clovis Aquino Crédito: Divulgação
A inspiração nasce da beleza poética das paisagens capixabas. E quem teve essa inspiração é o artista plástico Clovis Aquino, que assina a exposição “Paisagens Poéticas do Espírito Santo”, reunião de aquarelas que serão expostas na hall de entrada do prédio da Justiça Federal do Espírito Santo, em Vitória. A mostra será aberta nesta quinta-feira (19), às 17h, e fica até o dia 19 de outubro.
A exposição de aquarelas busca narrar a poesia que as belas paisagens do ES, através do olhar do aquarelista Clovis Aquino, que também é professor e pesquisador na Universidade Vila Velha (UVV). A experiência da aquarela e do “ritrarre il paesaggio”, ou seja, “retratar a paisagem”, vem da sua longa passagem de 20 anos na Itália, onde a aquarela se tornou a expressão do seu estilo de vida.
Clovis interpreta alguns lugares icônicos do ES, das montanhas como a Pedra Azul, pintada em mais de um ponto de vista, às praias como a da Costa em Vila Velha, passando também pelo Convento da Penha. Mas, segundo ele, o destaque vai para a Baía de Vitória com suas nuances e luz única no pôr do sol.
Clovis Aquino viveu 20 anos na Itália, onde conviveu intensamente com a técnica da aquarela
Clovis Aquino viveu 20 anos na Itália, onde conviveu intensamente com a técnica da aquarela Crédito: Instagram
“A aquarela é uma técnica que permite ao artista pintar a paisagem de uma maneira mais lúdica, por ser uma técnica fácil de ser feita a céu aberto”, explica Aquino, que aprendeu a técnica na Europa. “Pintar a paisagem com aquarela é também um estilo de vida que eu trago da minha experiência do período que morei na Itália.”
A exposição, com entrada gratuita, pode ser visitada durante o expediente da sede da Justiça Federal no ES (Av. Mal. Mascarenhas de Moraes (Beira-Mar), 1.877).

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Convento da Penha Cultura itália montanhas Pedra Azul Praia da Costa Turismo no ES Vitória (ES) Arte Europa Justiça Federal
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