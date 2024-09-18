Belas e poéticas paisagens do ES são imortalizadas em aquarelas

A inspiração nasce da beleza poética das paisagens capixabas. E quem teve essa inspiração é o artista plástico Clovis Aquino, que assina a exposição “Paisagens Poéticas do Espírito Santo”, reunião de aquarelas que serão expostas na hall de entrada do prédio da Justiça Federal
do Espírito Santo, em Vitória. A mostra será aberta nesta quinta-feira (19), às 17h, e fica até o dia 19 de outubro.
A exposição de aquarelas busca narrar a poesia que as belas paisagens do ES, através do olhar do aquarelista Clovis Aquino, que também é professor e pesquisador na Universidade Vila Velha (UVV). A experiência da aquarela e do “ritrarre il paesaggio”, ou seja, “retratar a paisagem”, vem da sua longa passagem de 20 anos na Itália, onde a aquarela se tornou a expressão do seu estilo de vida.
Clovis interpreta alguns lugares icônicos do ES, das montanhas como a Pedra Azul, pintada em mais de um ponto de vista, às praias como a da Costa
em Vila Velha, passando também pelo Convento da Penha
. Mas, segundo ele, o destaque vai para a Baía de Vitória com suas nuances e luz única no pôr do sol.
“A aquarela é uma técnica que permite ao artista pintar a paisagem de uma maneira mais lúdica, por ser uma técnica fácil de ser feita a céu aberto”, explica Aquino, que aprendeu a técnica na Europa
. “Pintar a paisagem com aquarela é também um estilo de vida que eu trago da minha experiência do período que morei na Itália.”
A exposição, com entrada gratuita, pode ser visitada durante o expediente da sede da Justiça Federal no ES (Av. Mal. Mascarenhas de Moraes (Beira-Mar), 1.877).