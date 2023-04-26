Duas das maiores cidades do ES já têm o mês mais violento do ano

Abril é o mês da Semana Santa, da Festa da Penha
, mas os assassinos não estão ligando muito para o calendário religioso - pelo menos em Vitória e Vila Velha. É que o mês nem acabou ainda e os dois municípios já apresentam os piores resultados do ano no índice de homicídios, considerando o período entre janeiro e abril de 2023.
A Capital
, por exemplo, acumula neste mês, no intervalo do dia 1º ao dia 24, nove homicídios. A maior quantidade registrada havia sido em fevereiro, mês em que ocorreram oito assassinatos.
Já na cidade canela-verde são 14 crimes contra a vida, até o último dia 24. O pior resultado, até então, havia sido nos meses de janeiro e fevereiro, quando aconteceram 13 homicídios em cada mês.
Não por acaso, a Polícia Militar, a Polícia Civil e a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp)
realizaram operações tanto em Vitória quanto em Vila Velha para conter as ações de criminosos ligados a ocorrências de homicídios e de tráfico de drogas.
Diante desse quadro, a Comissão de Segurança da Assembleia Legislativa
realiza nesta quinta-feira (27), às 18h30, na Faculdade Novo Milênio, em Coqueiral de Itaparica, uma audiência pública para debater a escalada da violência no município canela-verde.
“Já havíamos marcado a reunião há mais de um mês e, lamentavelmente, coincidiu com esta época de crimes na cidade. Dialogando com as autoridades policiais, verificamos que cinco desses assassinatos aconteceram na Região 5, da Grande Terra Vermelha
, em que houve crescimento desordenado e há intensa atuação do tráfico de drogas”, disse o parlamentar que por mais de 30 anos atuou como delegado da Polícia Civil.