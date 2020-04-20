Dois jovens são assassinados por dia, em média, no ES

Local de homicídio demarcado pela perícia: dois terços dos homicídios de jovens ocorreram na Grande Vitória Crédito: Agência Brasil

Duas pessoas jovens morreram por dia no Espírito Santo, em média, no primeiro trimestre deste ano, segundo dados da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) . Considerando-se indivíduos na faixa etária entre 14 e 29 anos, morreram por ação violenta 180 pessoas de janeiro a março, ou seja, uma média de dois assassinatos de jovens a cada 24 horas.

Ainda para ter a dimensão do que isto representa. O primeiro trimestre somou 344 homicídios – e 52,33% dos casos envolveram pessoas novas.

BAIRROS DA GRANDE VITÓRIA NA LIDERANÇA

O crescimento da violência no primeiro trimestre do ano é reflexo do aumento de casos na Grande Vitória, que têm, até o momento, os bairros mais violentos do Estado.

Na Serra, a liderança é de Feu Rosa, com seis registros. Em, Cariacica mais uma vez Nova Rosa da Penha se destaca, com cinco casos. Vila Velha tem na dianteira Alecrim e Aribiri (quatro, cada). Vitória tem Caratoíra e Vila Rubim com dois assassinatos, cada.

Todos os bairros citados têm problemas crônicos de influência do tráfico de drogas e de outras condicionantes, como falta de estrutura, que vão desde uma iluminação precária a saneamento básico deficiente.

O SALDO NO ESTADO PRESENTE

Os territórios vulneráveis do Estado Presente , que recebem políticas sociais e de patrulhamento, foram palco de 80 assassinatos. Isso representa 23,25% dos casos. Os demais 264 (76,75%) homicídios foram pulverizados em áreas que não estão dentro do programa estadual de enfrentamento à violência.

Em Cachoeiro, dos 12 homicídios que ocorreram, nenhum deles aconteceu em área com atenção especial. Já em Aracruz, todos os três casos foram em bairros do programa.

Na Grande Vitória, o sinal vermelho é em Cariacica, que também recebe o programa Em Frente, Brasil, com presença da Força Nacional para conter os crimes. Os bairros do Estado Presente tiveram 15 assassinatos, sendo que a cidade inteira foi cenário de 58 mortes violentas. Assim, a cada quatro homicídios, um ficou concentrado na área de ações estratégicas.

RODOVIAS DAS MORTES