Dois jovens são assassinados por dia, em média, no ES

Duas pessoas jovens morreram por dia no Espírito Santo, em média, no primeiro trimestre deste ano, segundo dados da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp)
. Considerando-se indivíduos na faixa etária entre 14 e 29 anos, morreram por ação violenta 180 pessoas de janeiro a março, ou seja, uma média de dois assassinatos
de jovens a cada 24 horas.
Ainda para ter a dimensão do que isto representa. O primeiro trimestre somou 344 homicídios – e 52,33% dos casos envolveram pessoas novas.
O crescimento da violência no primeiro trimestre do ano é reflexo do aumento de casos na Grande Vitória, que têm, até o momento, os bairros mais violentos do Estado.
Na Serra, a liderança é de Feu Rosa, com seis registros. Em, Cariacica mais uma vez Nova Rosa da Penha se destaca, com cinco casos. Vila Velha tem na dianteira Alecrim e Aribiri (quatro, cada). Vitória tem Caratoíra e Vila Rubim com dois assassinatos, cada.
Todos os bairros citados têm problemas crônicos de influência do tráfico de drogas e de outras condicionantes, como falta de estrutura, que vão desde uma iluminação precária a saneamento básico deficiente.
Os territórios vulneráveis do Estado Presente
, que recebem políticas sociais e de patrulhamento, foram palco de 80 assassinatos. Isso representa 23,25% dos casos. Os demais 264 (76,75%) homicídios foram pulverizados em áreas que não estão dentro do programa estadual de enfrentamento à violência.
Em Cachoeiro, dos 12 homicídios que ocorreram, nenhum deles aconteceu em área com atenção especial. Já em Aracruz, todos os três casos foram em bairros do programa.
Na Grande Vitória, o sinal vermelho é em Cariacica, que também recebe o programa Em Frente, Brasil, com presença da Força Nacional para conter os crimes. Os bairros do Estado Presente tiveram 15 assassinatos, sendo que a cidade inteira foi cenário de 58 mortes violentas. Assim, a cada quatro homicídios, um ficou concentrado na área de ações estratégicas.
As rodovias continuam sendo as vias mais procuradas para o cometimento de crimes contra a vida. A BR-101 lidera no Estado, com seis casos, sendo dois em Linhares e outras ocorrências unitárias em Ibiraçu, Mimoso do Sul, São Mateus e Serra. A ES-010, via litorânea e cartão-postal, registrou três casos em Aracruz, Fundão e Serra.