Documentário vai contar a história do PT no Espírito Santo

Perly Cipriano grava seu depoimento para o documentário “Doc. 13” Crédito: José Soares Magalhães Jr

Fundado em 1980, em São Paulo, o Partido dos Trabalhadores levaria mais de uma década para eleger seu primeiro governador em todo o país. O que só aconteceria em 1994, com a vitória do médico e sindicalista Vitor Buaiz, no Espírito Santo.

A eleição de Vitor foi o resultado de uma articulação político-ideológica que se inicia anos antes e remonta às origens do PT no Estado. Toda essa história será contada no “Doc. 13”, um documentário em 13 episódios de vídeos sobre a formação do PT capixaba.

O primeiro episódio já está sendo gravado com depoimento de Perly Cipriano, histórico militante de esquerda e primeiro candidato a governador pelo PT no Espírito Santo , em 1982. “Houve uma resistência por parte da esquerda quando se falava em criar o PT”, lembra Perly no vídeo. “Falavam que partido de trabalhador é o PCdoB, o PCB, é um partido de revolucionários."

Segundo Perly, o surgimento do PT não seguiu o receituário da esquerda clássica: “Nós não fomos dissidência de nenhum outro partido, nem fomos a criação tradicional leninista, que tinha um modelo, uma formulazinha para criar um partido. Nós fomos diferentes”, observa.

A coordenação do projeto, assinatura de roteiro e direção tem à frente o jornalista José Roberto Santana e a pesquisa histórica está entregue ao também jornalista Alexandre Caetano. A direção de fotografia é de José Soares Magalhães Jr. A produção é da Ventania.

“Quando comecei a pensar na possibilidade de contar essa história, o que me atraiu foi a essência dramática da atuação do partido, ou seja, o cumprimento de sua ‘jornada de herói’, como a define [o escritor norte-americano] Joseph Campbell”, explica o jornalista e documentarista José Roberto Santana, que está à frente do projeto “Doc.13”.