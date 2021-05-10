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Leonel Ximenes

Documentário vai contar a história do PT no Espírito Santo

São 13 episódios que destacam a trajetória do partido no Estado, que chegou ao auge em 1994 com a eleição do primeiro governador da legenda no país, Vitor Buaiz

Públicado em 

10 mai 2021 às 02:01
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Perly Cipriano grava seu depoimento para o documentário “Doc. 13”
Perly Cipriano grava seu depoimento para o documentário “Doc. 13” Crédito: José Soares Magalhães Jr
Fundado em 1980, em São Paulo, o Partido dos Trabalhadores levaria mais de uma década para eleger seu primeiro governador em todo o país. O que só aconteceria em 1994, com a vitória do médico e sindicalista Vitor Buaiz, no Espírito Santo.
A eleição de Vitor foi o resultado de uma articulação político-ideológica que se inicia anos antes e remonta às origens do PT no Estado. Toda essa história será contada no “Doc. 13”, um documentário em 13 episódios de vídeos sobre a formação do PT capixaba.
O primeiro episódio já está sendo gravado com depoimento de Perly Cipriano, histórico militante de esquerda e primeiro candidato a governador pelo PT no Espírito Santo, em 1982. “Houve uma resistência por parte da esquerda quando se falava em criar o PT”, lembra Perly no vídeo. “Falavam que partido de trabalhador é o PCdoB, o PCB, é um partido de revolucionários."
Segundo Perly, o surgimento do PT não seguiu o receituário da esquerda clássica: “Nós não fomos dissidência de nenhum outro partido, nem fomos a criação tradicional leninista, que tinha um modelo, uma formulazinha para criar um partido. Nós fomos diferentes”, observa.

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A coordenação do projeto, assinatura de roteiro e direção tem à frente o jornalista José Roberto Santana e a pesquisa histórica está entregue ao também jornalista Alexandre Caetano. A direção de fotografia é de José Soares Magalhães Jr. A produção é da Ventania.
“Quando comecei a pensar na possibilidade de contar essa história, o que me atraiu foi a essência dramática da atuação do partido, ou seja, o cumprimento de sua ‘jornada de herói’, como a define [o escritor norte-americano] Joseph Campbell”, explica o jornalista e documentarista José Roberto Santana, que está à frente do projeto “Doc.13”.
 Os episódios serão exibidos mensalmente a partir de julho. Está prevista a divulgação nas redes sociais dos futuros patrocinadores do projeto ou nas redes oficiais do próprio “Doc.13”.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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