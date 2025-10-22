Discos de R$ 10 a R$ 1.350: feira traz raridades em Vitória

Clássico da MPB, o LP Novos Baianos - Acabou Chorare estará à venda por R$ 4,5 mil. Crédito: Divulgação

Apaixonados pela cultura analógica se encontrarão neste sábado (25), das 10h às 18h, na quarta edição da Feira Capixaba do Vinil, no Masterplace Mall (Reta da Penha 2.150 - Barro Vermelho, Vitória). O evento, com entrada gratuita, vai reunir mais de 10 mil discos e colecionadores e uma lista de raridades.



Nesta edição, haverá promoções nos discos nas caixas coloridas, partindo de um LP por R$ 10 ou 3 por R$ 24. Mas será possível encontrar preciosidades que custarão R$ 1.350, como o álbum duplo Clube da Esquina, clássico da MPB, edição original de 1972.

Sob curadoria dos e colecionadores Adrian Lube e José Roque Nascimento, das marcas Garagem do Vinil-ES e ZRoque Discos, a Feira Capixaba do Vinil busca reunir a maior diversidade possível de estilos musicais em vinil - do rock ao reggae e da MPB ao pop, passando por clássicos internacionais.

"A ideia é trazer quantidade, sim, mas com a qualidade e o padrão que esse público exige. O 'L' do espaço vai virar um mar de caixas cheias de LP's, um verdadeiro espetáculo visual e musical", destaca Adrian Lube.

LP Clube da Esquina, álbum duplo fabricado em 1972, estará na feira por R$ 1.350. Crédito: Divulgação

Além da comercialização de discos para todos os gostos e bolsos, a programação inclui muita música com o DJ Juliano Serafim comandando um set cheio de grooves e nostalgia.

Na lista de expositores, estão lendários colecionadores capixabas como Garagem do Vinil, ZRoque Discos, Arte Rock, Amigos do Vinil ES, Legião do Vinil, Vinilmania, China CD.com, Troca Discos, Na Vitrola Discos e convidados especiais.

ALGUMAS RARIDADES DA FEIRA

Álbum triplo no formato compacto de 7 polegadas de Noel Rosa – Edição original da gravadora Continental – na Vinilmania, no valor de R$ 350. LP Iron Maiden - Live At Donington - Edição europeia Bootleg, lacrado, na Vinilmania, no valor de R$ 1.300.

LP Gal Costa - A Todo Vapor (1ª edição), na Arterock, por R$ 550.

LP Novos Baianos - Acabou Chorare, na Zroque Discos, no valor de R$ 450.

LP Clube da Esquina, álbum duplo fabricado em 1972, na Garagem do Vinil, por R$ 1.350.



