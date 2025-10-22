Discos de R$ 10 a R$ 1.350: feira traz raridades em Vitória

Apaixonados pela cultura analógica se encontrarão neste sábado (25), das 10h às 18h, na quarta edição da Feira Capixaba do Vinil, no Masterplace Mall (Reta da Penha 2.150 - Barro Vermelho, Vitória). O evento, com entrada gratuita, vai reunir mais de 10 mil discos e colecionadores e uma lista de raridades.
Nesta edição, haverá promoções nos discos nas caixas coloridas, partindo de um LP por R$ 10 ou 3 por R$ 24. Mas será possível encontrar preciosidades que custarão R$ 1.350, como o álbum duplo Clube da Esquina, clássico da MPB, edição original de 1972.
Sob curadoria dos e colecionadores Adrian Lube e José Roque Nascimento, das marcas Garagem do Vinil-ES e ZRoque Discos, a Feira Capixaba do Vinil busca reunir a maior diversidade possível de estilos musicais em vinil - do rock ao reggae e da MPB ao pop, passando por clássicos internacionais.
"A ideia é trazer quantidade, sim, mas com a qualidade e o padrão que esse público exige. O 'L' do espaço vai virar um mar de caixas cheias de LP's, um verdadeiro espetáculo visual e musical", destaca Adrian Lube.
Além da comercialização de discos para todos os gostos e bolsos, a programação inclui muita música com o DJ Juliano Serafim comandando um set cheio de grooves e nostalgia.
Na lista de expositores, estão lendários colecionadores capixabas como Garagem do Vinil, ZRoque Discos, Arte Rock, Amigos do Vinil ES, Legião do Vinil, Vinilmania, China CD.com, Troca Discos, Na Vitrola Discos e convidados especiais.
ALGUMAS RARIDADES DA FEIRA
- Álbum triplo no formato compacto de 7 polegadas de Noel Rosa – Edição original da gravadora Continental – na Vinilmania, no valor de R$ 350.
- LP Iron Maiden - Live At Donington - Edição europeia Bootleg, lacrado, na Vinilmania, no valor de R$ 1.300.
- LP Gal Costa - A Todo Vapor (1ª edição), na Arterock, por R$ 550.
- LP Novos Baianos - Acabou Chorare, na Zroque Discos, no valor de R$ 450.
- LP Clube da Esquina, álbum duplo fabricado em 1972, na Garagem do Vinil, por R$ 1.350.
