Deputados querem que população denuncie clínicas de aborto no ES

A Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e Política Sobre Drogas da Assembleia Legislativa
está apresentando indicações a todos os 78 municípios do ES para que Câmaras e Prefeituras a criarem em seus sites oficiais um espaço para receber denúncias sobre o funcionamento de clínicas clandestinas de aborto.
“Na Polícia Civil, nós tivemos ali a oportunidade de fechar muitas clínicas de aborto. Algumas delas estavam sendo comandadas por médicos, outras por enfermeiros, outras por pessoas leigas, colocando em risco a saúde das mulheres e agora das crianças e adolescentes do nosso Estado”, afirmou Danilo Bahiense (sem partido), que é delegado aposentado da Polícia Civil
e presidente do colegiado.
Bahiense é o proponente da indicação aos municípios que foi ratificada pelos demais membros da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente, formada por Capitão Assumção (vice-presidente, do Patriota), Carlos Von (Avante), Luciano Machado (PV) e Torino Marques (União Brasil). Os suplentes são: Iriny Lopes (PT), Pastor Marcos Mansur (PSDB), Fabrício Gandini (Cidadania) e Bruno Lamas (PSB).
O deputado também apresentou dados da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) para justificar sua iniciativa. “Somente nos dois últimos anos, aqui na DPCA de Vitória
foram registradas mais de 3,5 mil ocorrências de violência envolvendo crianças e adolescentes. E nós temos um número alarmante no ano passado: de janeiro a outubro, foram 256 partos de crianças e adolescentes até 14 anos, além de 10 abortos de janeiro a novembro.”
O parlamentar reforçou os canais para informar casos de violência e denúncias de clandestinas de aborto que estejam atuando no Espírito Santo. “Eu também coloco à disposição da população o Disque-Denúncia 181 e o Disque 100”, comunicou o deputado, que também deixou seu contato à disposição pelo celular (27) 99969-0988.