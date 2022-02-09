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Leonel Ximenes

Deputados querem que população denuncie clínicas de aborto no ES

Comissão da Assembleia pediu aos municípios que criem canais em seus sites para receber denúncias

Publicado em 09 de Fevereiro de 2022 às 17:32

Públicado em 

09 fev 2022 às 17:32
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Imagem de campanha da CNBB contra o aborto
Imagem de campanha da CNBB contra o aborto Crédito: CNBB
A Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e Política Sobre Drogas da Assembleia Legislativa está apresentando indicações a todos os 78 municípios do ES para que Câmaras e Prefeituras a criarem em seus sites oficiais um espaço para receber denúncias sobre o funcionamento de clínicas clandestinas de aborto.
“Na Polícia Civil, nós tivemos ali a oportunidade de fechar muitas clínicas de aborto. Algumas delas estavam sendo comandadas por médicos, outras por enfermeiros, outras por pessoas leigas, colocando em risco a saúde das mulheres e agora das crianças e adolescentes do nosso Estado”, afirmou Danilo Bahiense (sem partido), que é delegado aposentado da Polícia Civil e presidente do colegiado.
Bahiense é o proponente da indicação aos municípios que foi ratificada pelos demais membros da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente, formada por Capitão Assumção (vice-presidente, do Patriota), Carlos Von (Avante), Luciano Machado (PV) e Torino Marques (União Brasil). Os suplentes são: Iriny Lopes (PT), Pastor Marcos Mansur (PSDB), Fabrício Gandini (Cidadania) e Bruno Lamas (PSB).

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O deputado também apresentou dados da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) para justificar sua iniciativa. “Somente nos dois últimos anos, aqui na DPCA de Vitória foram registradas mais de 3,5 mil ocorrências de violência envolvendo crianças e adolescentes. E nós temos um número alarmante no ano passado: de janeiro a outubro, foram 256 partos de crianças e adolescentes até 14 anos, além de 10 abortos de janeiro a novembro.”
O parlamentar reforçou os canais para informar casos de violência e denúncias de clandestinas de aborto que estejam atuando no Espírito Santo. “Eu também coloco à disposição da população o Disque-Denúncia 181 e o Disque 100”, comunicou o deputado, que também deixou seu contato à disposição pelo celular (27) 99969-0988.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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