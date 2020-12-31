Aborto evidencia idas e vindas entre Igreja e Estado na Argentina

Ativistas pelo direito ao aborto se manifestaram fora do Congresso enquanto legisladores debatiam um projeto de lei que legalizaria o aborto, em Buenos Aires, Argentina Crédito: Gabriel Sotelo /Fotoarena/Folhapress

A relação entre política e religião na Argentina é uma história de enfrentamentos e acomodações. O pensamento laico esteve muito presente na época da independência, no século 19, pois era uma forma de se diferenciar da tradição ibérica, vista como um atraso por vários dos independentistas e dos pensadores que desenharam as primeiras leis e projetos do país independente.

A União Cívica Radical, mais antiga grande força política do país, tem no laicismo uma das principais bandeiras. Sob seu comando nos anos 1920 e 1930, principalmente, a Argentina manteve uma forte separação entre a Igreja e o Estado.

Isso mudou bastante com o peronismo, que voltou a valorizar a influência da Igreja na sociedade. O general Juan Domingo Perón (1895-1974), nos anos 1940, se aproximou da Igreja Católica de modo intenso, como uma maneira de se projetar e ganhar popularidade.

Porém, quando Perón passou a promover o culto à sua própria personalidade, distribuindo, por exemplo, manuais escolares com as imagens dele e de sua então mulher, Eva Perón (1919-1952), como patronos da pátria, a relação começou a azedar. Seu crescente protagonismo nos atos públicos, deixando a Igreja de lado, gerava críticas fortes das autoridades católicas. Estas começaram a apoiar os militares que, em 1955, dariam um golpe e derrubariam Perón.

Pouco antes disso, porém, os seguidores de Perón, estimulados por seus ataques verbais aos religiosos, queimaram várias igrejas em Buenos Aires, enquanto sacerdotes foram presos e perseguidos. O golpe contra Perón recolocou os religiosos numa posição de poder.

No golpe de 1976, a Igreja também permaneceu ao lado dos militares e atuou em apoio de várias ações da repressão. Em algumas situações, chegou a atuar diretamente em atos delitivos, como na mediação da entrega de bebês que nasciam nos centros clandestinos de tortura a pais adotivos alinhados aos militares.

Essa relação tão próxima da Igreja com os militares deu à instituição uma má fama para parte da sociedade, principalmente na esquerda e entre o peronismo, depois da redemocratização do país, e até os dias de hoje.

Atualmente, existe um setor da Igreja mais tradicional que é ligado à classe mais endinheirada, à aristocracia e à direita, enquanto outra está mais vinculada a projetos sociais como o dos "curas villeros", os padres que atuam nas favelas. A esta última vertente pertence o papa Francisco, que se posicionou fortemente contra o aborto na votação do último dia 29.

Nas semanas anteriores à votação, tanto o setor mais tradicional da Igreja argentina, representado pela Conferência Episcopal Argentina (CEA), como os "curas villeros" condenaram a legislação. Na quarta-feira (30), a CEA lançou um comunicado dizendo que "esta lei aprofundará ainda mais as divisões no nosso país". Já os "villeros", como o famoso "padre Pepe", afirmou que as mulheres pobres da Argentina estavam sendo usadas como "desculpa para aprovar uma lei com a qual não estão de acordo". Do Vaticano, o papa Francisco também mostrou sua rejeição por meio de tuítes contra a aprovação.

A Igreja mantém com o Estado, porém, uma relação de certa dependência. O segundo oferece à primeira subsídios para pagar os padres e bispos e patrocina parte da educação católica, que corresponde a 36% das escolas do país.

A Constituição argentina, porém, determina que o Estado é laico e que há liberdade de culto. Uma reforma de 1994 eliminou o último resquício legal que vinculava as duas instituições: a necessidade de que o presidente da República fosse católico. Em 1989, essa norma obrigou Carlos Menem, originalmente muçulmano, a se converter ao catolicismo.

Segundo dados do Conicet (Conselho Nacional de Investigações Científicas e Técnicas), 62,9% dos argentinos se dizem católicos, 18,9% afirmam não ter religião e 15,3%, se declara evangélico.