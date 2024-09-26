Leonel Ximenes

Deputado quer combater intolerância religiosa no ES. Mas só uma religião?

Projeto prevê multa e até cassação de alvará de funcionamento em caso de reincidência de ato praticado por pessoa jurídica

Públicado em 

26 set 2024 às 03:11
Colunista

Pecado
Bíblia, o livro sagrado dos cristãos Crédito: Pixabay
O deputado Alcântaro Filho (Republicanos) apresentou um projeto de lei que pune o que chama de atitudes discriminatórias contra a religião cristã. A matéria estabelece multas que podem chegar a quase R$ 10 mil e até a cassação do alvará de funcionamento em caso de reincidência de ato praticado por pessoa jurídica.
O projeto de lei, entretanto, se limita a combater o preconceito contra a religião cristã, o que ele qualifica de “cristofobia”, sem mencionar atitudes hostis contra outras religiões.
Alcântaro define atitudes discriminatórias como “qualquer hostilidade experimentada como resultado da identificação de uma pessoa com Cristo, palavras e práticas agressivas contra a figura de Jesus Cristo e aos cristãos, ameaças, estereótipos pejorativos, induzir ou incitar a discriminação contra a Bíblia Sagrada”.
Evangélico, o parlamentar cita dados da ONG Open Doors que apontam perseguição a 365 milhões de cristãos no mundo, atingindo católicos, ortodoxos, protestantes, batistas, evangélicos e pentecostais.
“É um crime de ódio que fere a liberdade e a dignidade humana. O agressor costuma usar palavras agressivas ao se referir ao grupo religioso atacando seus hábitos religiosos”, afirma Alcântaro Filho.
O PL 258/2024 será apreciado pelas Comissões de Justiça, de Defesa dos Direitos Humanos e de Finanças da Assembleia Legislativa, antes de ir para a votação em plenário.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

