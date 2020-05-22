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Leonel Ximenes

Deputado pré-candidato a prefeito de Vitória bate boca com líderes sindicais

Fabíricio Gandini (Cidadania), que defende corte de 20% no orçamento dos Poderes no ES, foi atacado nas redes sociais e trocou acusações com servidores

Públicado em 

22 mai 2020 às 13:19
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Fabrício Gandini
O deputado Fabrício Gandini, candidato do prefeito Luciano Rezende em Vitória Crédito: Fernando Madeira
Tirem as crianças da sala. Pré-candidato a prefeito de Vitória pelo Cidadania, o deputado estadual Fabrício Gandini se envolveu em uma discussão, nas redes sociais, com dois líderes sindicais representantes dos servidores da Assembleia Legislativa e do Tribunal de Contas do Estado.
O parlamentar, que é presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Ales, está propondo o corte de 20% no orçamento dos Poderes para que o Estado enfrente a crise econômica e a queda de arrecadação provocadas pela pandemia do coronavírus, o que desagradou os dois sindicalistas.
Tudo começou quando Gandini, em suas redes sociais, elogiou o Tribunal de Contas do ES por ter feito um acordo com o governo que prevê a redução de 20% em seu orçamento de maio a dezembro deste ano. A partir daí, o deputado passou a ser criticado por Leandro Machado (secretário-geral) e Ana Flávia Azeredo (vice-presidente) do Sindicato dos Servidores do Legislativo e do Tribunal de Contas do Espírito Santo (Sindilegis).

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O “diálogo” foi marcado por insultos e troca de acusações. Leandro Machado acusou Gandini de ser “oportunista” e disse que o corte defendido pelo parlamentar significaria menos 20% de saúde, educação, segurança e giro da economia. “Oportunismo em tempos de pandemia. Fiquem atentos, servidores e sociedade! Basta de demagogia!”.
Ana Flávia, adiante, complementou: “Só espero que você tenha o mesmo empenho em reduzir o seu salário e a verba de seu gabinete!”
Na sequência, Gandini rebateu Machado: “Sempre te respeitei, mas você tá mentindo, sou a favor do serviço público eficiente e você devia ter respeito. Cortar 20% da Ales ainda é pouco, são 230 milhões de reais que poderiam estar aplicados em serviços públicos para população”.
"Hahaha, no que você se transformou. E ainda quer ser prefeito da capital! Eu que vou averiguar no contrato se realmente você devolveu o veículo desde o início do mandato, mas mandar seu chefe de gabinete ir lá pra pedir um favorzinho, pelo qual eu não recebo, você fez né?!"
Ana Flávia Azeredo - Vice-presidente do Sindilegis
"Te conheço bem, só não te vi na Ales. Pode verificar, pois nunca encostei em carro da Ales. Você como uma servidora devia saber, você não me viu mudar, você só não me conhecia. Luto para diminuir a vergonha de órgãos públicos como a Ales, que gastam em contratos 230 milhões enquanto falta muita coisa em muitos lugares. Seu corporativismo me enoja, mas conhecemos o seu DNA!"
Fabrício Gandini - Deputado estadual (Cidadania)
Não parou por aí: “Você está em defesa de você mesmo. Criando factoide. Tem que diminuir o orçamento da Ales, é um orçamento absurdo, contratos absurdos e poderia ser prestado serviço público a população”, disse Gandini para o sindicalista. E arrematou: “O coronavírus não mudou em nada sua rotina, né? Continua mentindo descaradamente e acha isso bonito, né?”.
Para Ana Flávia, Fabrício Gandini chegou a insinuar que a servidora não cumpre seus deveres profissionais. “Mudou o discurso? O primeiro não colou, tem que mudar, já começo a desconfiar se você trabalha na Assembleia mesmo. Inclusive vou começar a observar pois se não sabe que não uso veículo, tá um pouco alienada. Espero te encontrar lá, nunca te vi, deve ser porque é muito grande, né?
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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