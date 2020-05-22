Deputado pré-candidato a prefeito de Vitória bate boca com líderes sindicais

O parlamentar, que é presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Ales, está propondo o corte de 20% no orçamento dos Poderes para que o Estado enfrente a crise econômica e a queda de arrecadação provocadas pela pandemia do coronavírus, o que desagradou os dois sindicalistas.
O “diálogo” foi marcado por insultos e troca de acusações. Leandro Machado acusou Gandini de ser “oportunista” e disse que o corte defendido pelo parlamentar significaria menos 20% de saúde, educação, segurança e giro da economia. “Oportunismo em tempos de pandemia. Fiquem atentos, servidores e sociedade! Basta de demagogia!”.
Ana Flávia, adiante, complementou: “Só espero que você tenha o mesmo empenho em reduzir o seu salário e a verba de seu gabinete!”
Na sequência, Gandini rebateu Machado: “Sempre te respeitei, mas você tá mentindo, sou a favor do serviço público eficiente e você devia ter respeito. Cortar 20% da Ales ainda é pouco, são 230 milhões de reais que poderiam estar aplicados em serviços públicos para população”.
Não parou por aí: “Você está em defesa de você mesmo. Criando factoide. Tem que diminuir o orçamento da Ales, é um orçamento absurdo, contratos absurdos e poderia ser prestado serviço público a população”, disse Gandini para o sindicalista. E arrematou: “O coronavírus não mudou em nada sua rotina, né? Continua mentindo descaradamente e acha isso bonito, né?”.
Para Ana Flávia, Fabrício Gandini chegou a insinuar que a servidora não cumpre seus deveres profissionais. “Mudou o discurso? O primeiro não colou, tem que mudar, já começo a desconfiar se você trabalha na Assembleia mesmo. Inclusive vou começar a observar pois se não sabe que não uso veículo, tá um pouco alienada. Espero te encontrar lá, nunca te vi, deve ser porque é muito grande, né?