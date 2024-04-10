De R$ 1 mil a R$ 35 mil: Vitória faz leilão de 36 veículos

A Prefeitura de Vitória
vai leiloar 36 veículos considerados inservíveis e de recuperação antieconômica de sua frota. O bem mais caro é um caminhão Ford Cargo (2009/2010), avaliado em R$ 35 mil. O mais barato é uma moto Honda XRE (2017/201), com valor de R$ 1 mil.
Entre outros veículos, estão sendo ofertados também um micro-ônibus, no valor de R$ 28 mil, seis Chevrolet Spin e outras 15 motos - a mais cara no valor de R$ 4 mil.
O leilão será realizado somente na modalidade eletrônica, do tipo maior lance por lote, por meio da plataforma www.beedz.com.br
. Os lances serão encerrados no dia 30 de abril, às 13h.
Os interessados poderão visitar os lotes no período de 10 a 29 de abril, de 8 às 16h (somente dias úteis), e no dia 30 de abril, de 8 às 12h, no galpão de inservíveis da Seges (Av. João Palácios, nº 503, Eurico Salles, Serra).
É necessário, entretanto, que se agende a visita com o preposto municipal de Vitória
, Antônio Lima Barcelos, pelo telefone (27) 99902-2357, com antecedência de 24 horas.