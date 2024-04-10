Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

De R$ 1 mil a R$ 35 mil: Vitória faz leilão de 36 veículos

Os lances, na modalidade eletrônica, serão encerrados no dia 30 de abril

Públicado em 

10 abr 2024 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O caminhão Ford Cargo é o bem mais valioso do leilão da PMV
O caminhão Ford Cargo é o bem mais valioso do leilão da PMV Crédito: Beedz Leilões/Divulgação
Prefeitura de Vitória vai leiloar 36 veículos considerados inservíveis e de recuperação antieconômica de sua frota. O bem mais caro é um caminhão Ford Cargo (2009/2010), avaliado em R$ 35 mil. O mais barato é uma moto Honda XRE (2017/201), com valor de R$ 1 mil.
Entre outros veículos, estão sendo ofertados também um micro-ônibus, no valor de R$ 28 mil, seis Chevrolet Spin e outras 15 motos - a mais cara no valor de R$ 4 mil.
O leilão será realizado somente na modalidade eletrônica, do tipo maior lance por lote, por meio da plataforma www.beedz.com.br. Os lances serão encerrados no dia 30 de abril, às 13h.

Veja Também

Ônibus histórico e sede da Itapemirim são leiloados: R$ 71,8 milhões

Os interessados poderão visitar os lotes no período de 10 a 29 de abril, de 8 às 16h (somente dias úteis), e no dia 30 de abril, de 8 às 12h, no galpão de inservíveis da Seges (Av. João Palácios, nº 503, Eurico Salles, Serra).
É necessário, entretanto, que se agende a visita com o preposto municipal de Vitória, Antônio Lima Barcelos, pelo telefone (27) 99902-2357, com antecedência de 24 horas.

LEIA MAIS NA COLUNA LEONEL XIMENES

A cidade que o Perim escolheu para abrir mais uma megaloja no ES

Vitória recupera e reativa chafariz histórico de quase 200 anos

Historiador afirma que data de fundação de Vitória está errada

Grupo que comprou escola no ES recebe R$ 1 bilhão de investimento

Mansão que foi de família tradicional na Praia do Canto já tem destino

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

leilão Prefeitura de Vitória Serra veículos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida
Imagem de destaque
Amado Batista e BYD entram na 'lista suja do trabalho escravo' de ministério
Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados