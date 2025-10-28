De mão em mão: feira literária em Vitória terá troca de livros

A 1ª Feira Literária da Biblioteca Central da Ufes vai homenagear o Dia Nacional do Livro. Crédito: Divulgação

A Biblioteca Central da Ufes vai promover sua 1ª Feira Literária, que terá como tema "Conectando Leitores, Transformando Acervos", nos dias 29, 30 e 31 de outubro, das 8h às 19h. O evento, gratuito, é aberto ao público.



Durante a feira, que vai homenagear o Dia Nacional do Livro (29 de outubro), haverá troca de livros. Ao doar um exemplar, o visitante recebe um tíquete, que durante o evento poderá ser utilizado para trocar por outro livro, estimulando a circulação das obras.

Nos três dias do evento literário, haverá palestras e oficinas que abordarão temas como literatura capixaba, escrita terapêutica e fanzines, entre outros. As inscrições para as palestras e oficinas serão gratuitas e feitas no local do evento, a Biblioteca Central da Ufes, no campus de Goiabeiras, em Vitória.

A feira literária será realizada na Biblioteca Central da Ufes. Crédito: Divulgação

Serão emitidos certificados para os ouvintes que participarem das palestras e oficinas. A idealização e organização da feira são dos bibliotecários Elizabete Grigório da Silva, Cynthia de Andrade Bachir, Filipe Briguiet Pereira e do estudante de publicidade Daniel Nascimento Guimarães.

A PROGRAMAÇÃO DE PALESTRAS E OFICINAS

29/10



• 9h - Abertura oficial da 1ª Feira Literária da Biblioteca Central

• 9h30 às 11h30 - Oficina - Explorando a criatividade: fanzines e publicações independentes

Oficineiro: Henrique Pariz

Local: Sala Multimídia Nazian Azevedo de Morais

• 14h às 15h - Palestra - Livro, leitura e literatura na educação escolar e não escolar

Palestrante: Professora Maria Amélia Dalvi

Local: Auditório Carlos Drummond de Andrade

• 16h às 17h30 - Oficina/Roda de conversa - Escrita terapêutica: a escrita como ferramenta de cuidado emocional

Facilitadora: Thaiz Poloni

Sala Multimídia Nazian Azevedo de Morais

30/10

• 14h às 15h30 - Palestra/Roda de conversa - A Literatura capixaba e o clube de leitura "Leia Capixabas"

Palestrante: Professor Anaximandro Amorim

Local: Sala Multimídia Nazian Azevedo de Morais

• 16h às 17h30 - Palestra - O corpo cabe na escrita: estratégias do desejo

Palestrante: Aline Dias

Local: Sala Multimídia Nazian Azevedo de Morais

31/10

• 14h às 15h30 - Palestra - A literatura capixaba nos 30 anos do Núcleo de Estudos e Pesquisas da Literatura do Espírito Santo

Palestrantes: Professor Vitor Cei, Ana Luisa Fabri e Mayza Bonjour

Local: Sala Multimídia Nazian Azevedo de Morais

• 16h às 17h30 - Oficina - Um livro para livrar-se

Oficineira: Sara Lovatti

Local: Sala Multimídia Nazian Azevedo de Morais

Este vídeo pode te interessar

• 18h30 - Encerramento - Apresentação Musical com Dejair De Paula

A Gazeta integra o Saiba mais