“Crimes contra a democracia serão duramente combatidos”, avisa PF-ES

No comando da PF-ES desde julho de 2021, o delegado federal foi confirmado no posto na última terça-feira (10), quando o novo diretor-geral do órgão, Andrei Rodrigues, anunciou todos os 26 superintendentes estaduais da corporação.

Indagado pela coluna sobre quais serão os maiores desafios da sua gestão agora, Ricas destacou que dará ênfase à produtividade. “O desafio agora é manter o padrão de excelência que alcançamos em 2022. Fechamos o ano nos primeiros lugares do país em produtividade operacional e administrativa. Se chegar ao primeiro lugar é difícil, mais difícil ainda é se manter na primeira posição. Esse será nosso objetivo.”