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Leonel Ximenes

“Crimes contra a democracia serão duramente combatidos”, avisa PF-ES

Superintendente do órgão no Espírito Santo foi mantido no cargo pelo novo comando da corporação

Públicado em 

13 jan 2023 às 02:12
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Eugênio Ricas
Eugênio Ricas está no comando da Polícia Federal no ES desde julho de 2021 Crédito: Carlos Alberto Silva
Confirmado na Superintendência da Polícia Federal no Espírito Santo pelo novo comando da corporação em Brasília (DF), o delegado Eugênio Ricas está bem atento aos movimentos antidemocráticos que eclodiram no país recentemente. E avisa: “Todos os crimes que atentem contra os valores democráticos e republicanos do Brasil serão duramente combatidos”.
Ricas considera que a atuação da PF neste momento é imprescindível para que se garanta o funcionamento das instituições e o Estado Democrático de Direito: “O país vive um momento delicado e a Polícia Federal tem importante papel na manutenção da nossa democracia”, analisa.

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No comando da PF-ES desde julho de 2021, o delegado federal foi confirmado no posto na última terça-feira (10), quando o novo diretor-geral do órgão, Andrei Rodrigues, anunciou todos os 26 superintendentes estaduais da corporação.

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Indagado pela coluna sobre quais serão os maiores desafios da sua gestão agora, Ricas destacou que dará ênfase à produtividade. “O desafio agora é manter o padrão de excelência que alcançamos em 2022. Fechamos o ano nos primeiros lugares do país em produtividade operacional e administrativa. Se chegar ao primeiro lugar é difícil, mais difícil ainda é se manter na primeira posição. Esse será nosso objetivo.”
Sobre a situação da Polícia Federal no Espírito Santo, o superintendente não acenou com a possibilidade de aumento do efetivo: “Vamos continuar produzindo muito e com muita qualidade com o que temos”.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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