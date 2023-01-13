“Crimes contra a democracia serão duramente combatidos”, avisa PF-ES

Confirmado na Superintendência da Polícia Federal no Espírito Santo
pelo novo comando da corporação em Brasília (DF), o delegado Eugênio Ricas está bem atento aos movimentos antidemocráticos que eclodiram no país recentemente. E avisa: “Todos os crimes que atentem contra os valores democráticos e republicanos do Brasil serão duramente combatidos”.
Ricas considera que a atuação da PF neste momento é imprescindível para que se garanta o funcionamento das instituições e o Estado Democrático de Direito: “O país vive um momento delicado e a Polícia Federal
tem importante papel na manutenção da nossa democracia”, analisa.
No comando da PF-ES desde julho de 2021, o delegado federal foi confirmado no posto na última terça-feira (10), quando o novo diretor-geral do órgão, Andrei Rodrigues, anunciou todos os 26 superintendentes estaduais da corporação.
Indagado pela coluna sobre quais serão os maiores desafios da sua gestão agora, Ricas destacou que dará ênfase à produtividade. “O desafio agora é manter o padrão de excelência que alcançamos em 2022. Fechamos o ano nos primeiros lugares do país em produtividade operacional e administrativa. Se chegar ao primeiro lugar é difícil, mais difícil ainda é se manter na primeira posição. Esse será nosso objetivo.”
Sobre a situação da Polícia Federal no Espírito Santo
, o superintendente não acenou com a possibilidade de aumento do efetivo: “Vamos continuar produzindo muito e com muita qualidade com o que temos”.