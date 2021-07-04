Couve nasce em plena calçada em Vila Velha. E ninguém a plantou

O pé de couve nasceu ao lado da rampa de uma garagem, na Prainha Crédito: Adilson de Vasconcelos Ximenes

Mistérios da natureza? Um viçoso pé de couve nasceu e se desenvolveu em pleno canto de calçada em frente a uma residência na Rua Coronel Mascarenhas, na Prainha, em Vila Velha . O proprietário do imóvel disse que se surpreendeu com o surgimento da planta porque, garante, ele não plantou a verdura no local.

“Nasceu espontaneamente, num canto da calçada com areia da rua acumulada, há cerca de 20 dias. Foi uma surpresa”, conta o aposentado Adilson de Vasconcelos Ximenes, de 69 anos. Apesar da bela planta que surgiu, ele adianta que não vai consumi-la: “Aqui passam cachorros que podem ter urinado nela, por isso não é adequada para consumo”.

E o aposentado está certo, segundo Luiz Fernando Schettino, engenheiro florestal e professor da Ufes . De acordo com o especialista, plantas comestíveis em locais sujeitos a poluição não devem ser consumidas.

“Não se deve plantar e consumir hortaliças em locais poluídos, em locais que passam carros e animais dia e noite. Cultive em locais minimamente adequados”, recomenda.

Mesmo em locais mais bucólicos, há perigo para o consumo humano, explica o engenheiro florestal. “Em locais que têm vazamento de esgotos deve-se tomar cuidado. A pessoa pode querer fazer uma coisa que aparentemente é boa para a saúde, mas isso pode trazer consequências negativas para a saúde a médio e longo prazos”, alerta.

Mesmo com a inadequação para o consumo, Schettino vê no fato de um pé de couve nascer em meio a uma calçada, num ambiente desfavorável, uma lição de vida. “Isto é um símbolo da resistência. Mostra que a natureza tem a capacidade de sobreviver em ambientes que não são ideais para ela. Este pequeno pé de couve muito nos ensina a resistir e sobreviver.”

A raiz da planta se desenvolveu num buraquinho da parede Crédito: Adilson de Vasconcelos Ximenes

E por que a planta foi nascer exatamente naquele local inóspito para ela? Schettino levanta algumas hipóteses e aponta que pode ter havido uma conjugação de fatores que permitiu o desenvolvimento da couve no canto da calçada.

“Provavelmente tenha caído alguma semente, o que não é comum no caso da couve, planta que geralmente se desenvolve a partir de mudas ou brotos. Neste local, deve ter uma condição mínima e razoável de umidade, alguma matéria orgânica”, analisa.

Outra coincidência pode ter acontecido para o fenômeno: “Pode ter sido acumulado neste canto alguma terra que tenha condições de nutrição. Essas plantas têm as folhas bem escura e precisam de nitrogênio. Não posso afirmar categoricamente, mas pode ser que alguma semente foi depositada ali pelo vento. Não é comum ocorrer isso nessas condições, mas deve ter havido uma conjugação de fatores para permitir isso”.