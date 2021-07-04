AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Leonel Ximenes

Couve nasce em plena calçada em Vila Velha. E ninguém a plantou

Planta se desenvolveu em condições pouco favoráveis, em meio ao concreto; especialista explica o que pode ter acontecido

Publicado em 04 de Julho de 2021 às 02:05

Públicado em 

04 jul 2021 às 02:05
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes Leonel Ximenes
O pé de couve nasceu ao lado da rampa de uma garagem, na Prainha
O pé de couve nasceu ao lado da rampa de uma garagem, na Prainha Crédito: Adilson de Vasconcelos Ximenes
Mistérios da natureza? Um viçoso pé de couve nasceu e se desenvolveu em pleno canto de calçada em frente a uma residência na Rua Coronel Mascarenhas, na Prainha, em Vila Velha. O proprietário do imóvel disse que se surpreendeu com o surgimento da planta porque, garante, ele não plantou a verdura no local.
“Nasceu espontaneamente, num canto da calçada com areia da rua acumulada, há cerca de 20 dias. Foi uma surpresa”, conta o aposentado Adilson de Vasconcelos Ximenes, de 69 anos. Apesar da bela planta que surgiu, ele adianta que não vai consumi-la: “Aqui passam cachorros que podem ter urinado nela, por isso não é adequada para consumo”.
E o aposentado está certo, segundo Luiz Fernando Schettino, engenheiro florestal e professor da Ufes. De acordo com o especialista, plantas comestíveis em locais sujeitos a poluição não devem ser consumidas.
“Não se deve plantar e consumir hortaliças em locais poluídos, em locais que passam carros e animais dia e noite. Cultive em locais minimamente adequados”, recomenda.

Veja Também

Couve rejuvenesce, emagrece e melhora o humor e o desempenho sexual

Mesmo em locais mais bucólicos, há perigo para o consumo humano, explica o engenheiro florestal. “Em locais que têm vazamento de esgotos deve-se tomar cuidado. A pessoa pode querer fazer uma coisa que aparentemente é boa para a saúde, mas isso pode trazer consequências negativas para a saúde a médio e longo prazos”, alerta.
Mesmo com a inadequação para o consumo, Schettino vê no fato de um pé de couve nascer em meio a uma calçada, num ambiente desfavorável, uma lição de vida. “Isto é um símbolo da resistência. Mostra que a natureza tem a capacidade de sobreviver em ambientes que não são ideais para ela. Este pequeno pé de couve muito nos ensina a resistir e sobreviver.”
A raiz da planta se desenvolveu num buraquinho da parede
A raiz da planta se desenvolveu num buraquinho da parede Crédito: Adilson de Vasconcelos Ximenes
E por que a planta foi nascer exatamente naquele local inóspito para ela? Schettino levanta algumas hipóteses e aponta que pode ter havido uma conjugação de fatores que permitiu o desenvolvimento da couve no canto da calçada.
“Provavelmente tenha caído alguma semente, o que não é comum no caso da couve, planta que geralmente se desenvolve a partir de mudas ou brotos. Neste local, deve ter uma condição mínima e razoável de umidade, alguma matéria orgânica”, analisa.
Outra coincidência pode ter acontecido para o fenômeno: “Pode ter sido acumulado neste canto alguma terra que tenha condições de nutrição. Essas plantas têm as folhas bem escura e precisam de nitrogênio. Não posso afirmar categoricamente, mas pode ser que alguma semente foi depositada ali pelo vento. Não é comum ocorrer isso nessas condições, mas deve ter havido uma conjugação de fatores para permitir isso”.

Veja Também

5 plantas que você deve manter longe dos pets

Vegetal de baixa caloria, a couve é rica em vários nutrientes ao organismo, como a vitamina C e A, e minerais como potássio, cálcio e ferro. Melhora o sistema imunológico, regula o intestino e melhora a flora intestinal e contribui para a saúde dos ossos e dos dentes, entre outras indicações.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Quarentena: dicas para frutas e verduras durarem mais tempo sem estragar

Ministério publica normas de qualidade para frutas e verduras

Mais de 20 frutas e verduras monitoradas no ES por uso de agrotóxico

Risoto de rabada, linguiça e couve: veja receita de Juarez Campos

Steak de couve-flor com cuscuz e queijo de cabra: confira a receita

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Leonel Ximenes Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

Tópicos Relacionados

UFES Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Prefeitura de Vila Velha
13 concursos e seleções abrem mais de 1.100 vagas e salários de até R$ 15 mil
Capixaba se classifica para o Campeonato Mundial de Pokémon
Do ES para o mundo: capixaba se classifica para o Campeonato Mundial de Pokémon
Imagem de destaque
O incêndio no TJES e a urgência de repensar a preservação dos dados

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados