Coronavírus: Exército doa 4 toneladas de alimentos e produtos de higiene no ES

O 38º Batalhão de Infantaria
vai distribuir nesta quarta-feira (6) quatro toneladas de alimentos e produtos de limpeza a três instituições filantrópicas, em campanha nacional pelo convocada pelo Exército, em todas as suas unidades do país, para ajudar os mais necessitados durante a epidemia do novo coronavírus
.
Os produtos, que foram arrecadados da segunda quinzena de abril até a última sexta-feira, foram doados pelos militares do quartel da Prainha, em Vila Velha, seus parentes e amigos.
Caminhões do Exército vão entregar os alimentos e produtos de limpeza na Apae de Vila Velha, às 8h; aos Asilo dos Idosos de Vitória, às 10h; e à Avedalma Centro para Idosos, na Serra, às 11h30.
Serão doados alimentos
não-perecíveis como arroz, feijão, macarrão, óleo de soja, sal e açúcar.
“O Exército Brasileiro, através de sua ‘mão amiga’, apresenta a sua singela contribuição nesse momento de luta de todos contra um único inimigo, o coronavírus”, diz o tenente-coronel Marcelo Alves
, comandante do 38º BI.