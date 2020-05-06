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Leonel Ximenes

Coronavírus: Exército doa 4 toneladas de alimentos e produtos de higiene no ES

Três instituições filantrópicas recebem hoje de manhã as doações arrecadadas pelos militares do 38° BI, seus parentes e amigos

Públicado em 

06 mai 2020 às 05:00
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Cestas básicas de alimentos chegando ao quartel do Exército na Prainha
Cestas básicas de alimentos chegando ao quartel do Exército na Prainha Crédito: 38º BI/Divulgação
O 38º Batalhão de Infantaria vai distribuir nesta quarta-feira (6) quatro toneladas de alimentos e produtos de limpeza a três instituições filantrópicas, em campanha nacional pelo convocada pelo Exército, em todas as suas unidades do país, para ajudar os mais necessitados durante a epidemia do novo coronavírus.
Os produtos, que foram arrecadados da segunda quinzena de abril até a última sexta-feira, foram doados pelos militares do quartel da Prainha, em Vila Velha, seus parentes e amigos.
Caminhões do Exército vão entregar os alimentos e produtos de limpeza na Apae de Vila Velha, às 8h; aos Asilo dos Idosos de Vitória, às 10h; e à Avedalma Centro para Idosos, na Serra, às 11h30.

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Serão doados alimentos não-perecíveis como arroz, feijão, macarrão, óleo de soja, sal e açúcar.
“O Exército Brasileiro, através de sua ‘mão amiga’, apresenta a sua singela contribuição nesse momento de luta de todos contra um único inimigo, o coronavírus”, diz o tenente-coronel Marcelo Alves, comandante do 38º BI.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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