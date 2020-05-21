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Leonel Ximenes

Coronavírus? Crise? No interior do ES, a polêmica da vez são os novos coletores de lixo

Qualidade e estética dos depósitos que serão instalados pela Prefeitura de Domingos Martins estão provocando controvérsia na cidade e nas redes sociais

Públicado em 

21 mai 2020 às 15:14
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Os sete coletores de lixo que serão instalados na sede e no interior de Domingos Martins estão no pátio da Biblioteca Municipal
Os sete coletores de lixo que serão instalados na sede e no interior de Domingos Martins estão guardados no pátio da Biblioteca Municipal Crédito: Nelson Soares
Novo coronavíruscrise econômica e política, isolamento social? Nada disso, esses assuntos podem despertar acaloradas discussões em todo o país, mas em Domingos Martins o que está mobilizando a cidade são os novos coletores de lixo que serão instalados pela prefeitura. Muitos dizem que a estrutura é muito feia e incompatível com a beleza e o bucolismo da Região Serrana, mas a administração municipal afirma que os depósitos não ficarão tão visíveis assim e são os mais adequados neste momento de crise.
Os sete coletores de lixo custaram, no total, R$ 17 mil (R$ 2.430 cada um). Segundo a assessoria da prefeitura, esses equipamentos serão utilizados para a coleta seletiva de resíduo seco e instalados em pontos estratégicos em distritos do interior e na sede do município (Campinho). “Ficarão na lateral de escolas, em pontos que facilitem a chegada do caminhão do lixo. Nada tão visível”, diz a assessoria.
Mas nem todo mundo aceita o argumento da administração municipal. Nas redes sociais, um intenso debate vem ocorrendo sobre os novos coletores de resíduos. Na página do vereador (“independente”, como se autodefine) Nelson Soares (Rede), mais conhecido como “Peito Liso”, a novidade se transformou em bate-boca entre defensores e críticos dos coletores.
“Eu achei legal para colocar no interior porque vejo por aí lixo jogado nas estradas. Se tivesse um desses, os animais não iriam rasgar as sacolas”, elogia a internauta Sila Costa Silva no perfil do parlamentar, que publicou vídeo e fotos dos novos equipamentos.
Mas há quem critique e até ironize os novos coletores: “Acho que a intenção foi fazer uns viveiros para que os pássaros possam pernoitar. Sem falar que em pouco tempo isso estará tudo podre, por causa do sol e da chuva”, escreve Flávio Uilson De Freitas.
Alessandra Pope, por sua vez, questiona os hábitos de limpeza dos próprios moradores de Domingos Martins: “[A estrutura] É feia mesmo, poderia ser mais bonita, mas vejo um monte de gente reclamando. Ma será que separam o seu lixo? Será que têm uma lixeira na porta das casas? Será que colocam o lixo no horário certo?”

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A controvérsia está servindo como palco para a luta política no município. Rompido com o prefeito Wanzete Kruger (PSD), o vice Romeu Stein (PSD) também recorreu às suas redes sociais para criticar a instalação dos equipamentos em Domingos Martins. 
Segundo nota da Prefeitura de Domingos Martins enviada à coluna, os novos coletores de resíduos secos são mais resistentes: “O material, de acordo com estudos técnicos, não enferruja e evita incêndios como já aconteceu quando eram de madeira. Têm também mais durabilidade e segurança do que os de plástico apresentados pelo mercado. Além disso, o preço foi menos da metade, o que possibilitou que fossem feitos nesse momento”.
Os resíduos secos depositados nesses coletores, explica a prefeitura, serão aproveitados pela Associação de Catadores de Domingos Martins, cujos membros tiram renda da coleta seletiva na cidade. Os chamados PEVs (Pontos de Entrega Voluntária) serão adesivados com instruções sobre o tipo de material a ser coletado, inclusive com compartimento de separação do vidro para evitar acidentes.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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