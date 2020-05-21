Coronavírus? Crise? No interior do ES, a polêmica da vez são os novos coletores de lixo

Os sete coletores de lixo que serão instalados na sede e no interior de Domingos Martins estão guardados no pátio da Biblioteca Municipal Crédito: Nelson Soares

Novo coronavírus, crise econômica e política, isolamento social ? Nada disso, esses assuntos podem despertar acaloradas discussões em todo o país, mas em Domingos Martins o que está mobilizando a cidade são os novos coletores de lixo que serão instalados pela prefeitura. Muitos dizem que a estrutura é muito feia e incompatível com a beleza e o bucolismo da Região Serrana, mas a administração municipal afirma que os depósitos não ficarão tão visíveis assim e são os mais adequados neste momento de crise.

Os sete coletores de lixo custaram, no total, R$ 17 mil (R$ 2.430 cada um). Segundo a assessoria da prefeitura, esses equipamentos serão utilizados para a coleta seletiva de resíduo seco e instalados em pontos estratégicos em distritos do interior e na sede do município (Campinho). “Ficarão na lateral de escolas, em pontos que facilitem a chegada do caminhão do lixo. Nada tão visível”, diz a assessoria.

Mas nem todo mundo aceita o argumento da administração municipal. Nas redes sociais , um intenso debate vem ocorrendo sobre os novos coletores de resíduos. Na página do vereador (“independente”, como se autodefine) Nelson Soares (Rede), mais conhecido como “Peito Liso”, a novidade se transformou em bate-boca entre defensores e críticos dos coletores.

“Eu achei legal para colocar no interior porque vejo por aí lixo jogado nas estradas. Se tivesse um desses, os animais não iriam rasgar as sacolas”, elogia a internauta Sila Costa Silva no perfil do parlamentar, que publicou vídeo e fotos dos novos equipamentos.

Mas há quem critique e até ironize os novos coletores: “Acho que a intenção foi fazer uns viveiros para que os pássaros possam pernoitar. Sem falar que em pouco tempo isso estará tudo podre, por causa do sol e da chuva”, escreve Flávio Uilson De Freitas.

Alessandra Pope, por sua vez, questiona os hábitos de limpeza dos próprios moradores de Domingos Martins: “[A estrutura] É feia mesmo, poderia ser mais bonita, mas vejo um monte de gente reclamando. Ma será que separam o seu lixo? Será que têm uma lixeira na porta das casas? Será que colocam o lixo no horário certo?”

A controvérsia está servindo como palco para a luta política no município. Rompido com o prefeito Wanzete Kruger (PSD), o vice Romeu Stein (PSD) também recorreu às suas redes sociais para criticar a instalação dos equipamentos em Domingos Martins.

Segundo nota da Prefeitura de Domingos Martins enviada à coluna, os novos coletores de resíduos secos são mais resistentes: “O material, de acordo com estudos técnicos, não enferruja e evita incêndios como já aconteceu quando eram de madeira. Têm também mais durabilidade e segurança do que os de plástico apresentados pelo mercado. Além disso, o preço foi menos da metade, o que possibilitou que fossem feitos nesse momento”.