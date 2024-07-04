Conheça os três vacilos que provocam 161 multas por dia no ES

Guarda multa em Vila Velha: falta atenção a muitos motoristas Crédito: PMVV

Três deslizes diários de motoristas no trânsito têm provocado o acúmulo de milhares de multas, de acordo com o Observatório do Trânsito do Detran/ES . Ao todo, estacionar em desacordo com a regulamentação do rotativo, dirigir veículo manuseando celular e dirigir veículo usando calçado que comprometa o uso dos pedais foram responsáveis por 29.226 infrações no primeiro semestre deste ano - média de 161 por dia.

Esses deslizes, segundo o especialista em segurança pública e advogado criminalista Fábio Marçal, estão relacionados, principalmente, com a pressa do dia a dia.

“Temos a nítida impressão de que muitos já assumem o volante e o guidom com muita pressa. No caso do estacionamento rotativo, com 12.979 ocorrências, a principal razão da multa é o esquecimento. É uma situação que a pessoa deixa de pagar, por exemplo, dois reais para estar naquela vaga. Só que é preciso ter consciência de que a rotatividade não é à toa, serve para dinamizar o trânsito. E a multa é grave e dói no bolso: são cinco pontos na carteira e mais R$ 195,23 de taxa”, alertou.

Outro problema frequente nas vias é dirigir usando o celular, conduta responsável (ou irresponsável) por 8.568 delitos no período Estado, que pode render até multa gravíssima, com sete pontos na carteira e valor de R$ 293,47.

“Há formas diferentes no Código de Trânsito sobre essa conduta. Se a pessoa estiver falando no celular, mesmo com fone de ouvido, é uma infração média, com quatro pontos na carteira e multa de R$ 130,16. Só que se ela estiver segurando o aparelho ou manuseando, ou seja, teclando, vira algo gravíssimo. De todo modo, o telefone móvel indica possibilidade altíssima de falta de atenção. Como você vai ver que alguém está passando na rua e ter rápida reação para evitar um atropelamento?”, indagou.