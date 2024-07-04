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Leonel Ximenes

Conheça os três vacilos que provocam 161 multas por dia no ES

Alguma dessas infrações são gravíssimas e punidas com sete pontos na CNH

Públicado em 

04 jul 2024 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Guarda multa em Vila Velha: falta atenção a muitos motoristas
Guarda multa em Vila Velha: falta atenção a muitos motoristas Crédito: PMVV
Três deslizes diários de motoristas no trânsito têm provocado o acúmulo de milhares de multas, de acordo com o Observatório do Trânsito do Detran/ES. Ao todo, estacionar em desacordo com a regulamentação do rotativo, dirigir veículo manuseando celular e dirigir veículo usando calçado que comprometa o uso dos pedais foram responsáveis por 29.226 infrações no primeiro semestre deste ano - média de 161 por dia.
Esses deslizes, segundo o especialista em segurança pública e advogado criminalista Fábio Marçal, estão relacionados, principalmente, com a pressa do dia a dia.
“Temos a nítida impressão de que muitos já assumem o volante e o guidom com muita pressa. No caso do estacionamento rotativo, com 12.979 ocorrências, a principal razão da multa é o esquecimento. É uma situação que a pessoa deixa de pagar, por exemplo, dois reais para estar naquela vaga. Só que é preciso ter consciência de que a rotatividade não é à toa, serve para dinamizar o trânsito. E a multa é grave e dói no bolso: são cinco pontos na carteira e mais R$ 195,23 de taxa”, alertou.
Outro problema frequente nas vias é dirigir usando o celular, conduta responsável (ou irresponsável) por 8.568 delitos no período Estado, que pode render até multa gravíssima, com sete pontos na carteira e valor de R$ 293,47.
“Há formas diferentes no Código de Trânsito sobre essa conduta. Se a pessoa estiver falando no celular, mesmo com fone de ouvido, é uma infração média, com quatro pontos na carteira e multa de R$ 130,16. Só que se ela estiver segurando o aparelho ou manuseando, ou seja, teclando, vira algo gravíssimo. De todo modo, o telefone móvel indica possibilidade altíssima de falta de atenção. Como você vai ver que alguém está passando na rua e ter rápida reação para evitar um atropelamento?”, indagou.
Por fim, dirigir veículo com calçado que não é firme nos pés rendeu 7.719 infrações. “Quem usa qualquer tipo de chinelo de dedo enquanto dirige está infringindo a lei. Isso porque esses calçados não são firmes nos pés e, por isso, comprometem a utilização dos pedais. Podem provocar acidentes e é um tipo de multa que acontece muito na volta dos balneários. Por via das dúvidas, é melhor sempre deixar um tênis confortável ou dirigir descalço. Isso é sinônimo de segurança”, recomenda o especialista.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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