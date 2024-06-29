Onde mais se perde a vida por atropelamento e colisão no ES

Os sinistros de trânsito
no Espírito Santo têm diferentes tendências, e as ocorrências fatais, como as de atropelamento e de colisão, têm municípios distintos como líderes deste triste ranking.
Segundo o Observatório de Segurança Cidadã, do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN)
, de janeiro a abril – dados mais atualizados do repositório – Vitória liderou as mortes por atropelamento, com nove casos. Na segunda colocação estão Serra e Vila Velha, ambas com três registros, e no terceiro lugar Cariacica, Colatina, Linhares e São Mateus, cada uma com dois óbitos.
O especialista em segurança pública e advogado criminalista Fábio Marçal apontou que esse tipo de incidente tem a ver com a maior quantidade de pessoas circulando nos grandes centros.
“Vitória é o principal corredor urbano do Espírito Santo. É a capital da região metropolitana
que já congrega milhões de habitantes. O cenário do trânsito é desafiador para que haja educação e respeito tanto por parte de quem dirige ou pilota quanto para quem é pedestre. Na velocidade do dia a dia, infelizmente qualquer conduta errada, como desobedecer a sinalização, pode ser fatal”, refletiu.
Quanto às colisões, as três cidades com maior número de sinistros com mortes são São Mateus (12), Colatina (10) e Nova Venécia (9). “Em comum, são municípios cortados por rodovias estaduais e federais. Há tradição no transporte de cargas pesadas e, como em Colatina e em Nova Venécia, o traçado é sinuoso. Isso já denota perigo. Se houver adição de imperícia, imprudência e más condições das vias, isso vira uma bomba-relógio no trânsito”, alerta.