Onde mais se perde a vida por atropelamento e colisão no ES

O especialista em segurança pública e advogado criminalista Fábio Marçal apontou que esse tipo de incidente tem a ver com a maior quantidade de pessoas circulando nos grandes centros.

Quanto às colisões, as três cidades com maior número de sinistros com mortes são São Mateus (12), Colatina (10) e Nova Venécia (9). “Em comum, são municípios cortados por rodovias estaduais e federais. Há tradição no transporte de cargas pesadas e, como em Colatina e em Nova Venécia, o traçado é sinuoso. Isso já denota perigo. Se houver adição de imperícia, imprudência e más condições das vias, isso vira uma bomba-relógio no trânsito”, alerta.