Clássico dos botecos, bebida popular é a estrela de campeonato no ES

Um dos drinques mais famosos dos botecos brasileiros, o rabo de galo será elaborado em várias versões em um concurso de criação da melhor releitura do coquetel no Espírito Santo
. Vão participar da competição 10 alambiques, 30 bartenders, 30 bares - todos capixabas.
O Concurso Regional Rabo de Galo - Edição Espírito Santo será realizado no dia 30 de outubro, às 15h, no Repique Samba Lounge, em Vitória. Durante todo mês de outubro os bares participantes do concurso irão vender sua releitura do coquetel.
Segundo os organizadores da competição, será uma oportunidade para que os frequentadores conheçam um dos símbolos da coquetelaria brasileira, além de revelar a qualidade de alambiques, bartenders e bares do ES.
“Este concurso coloca o Espírito Santo na rota da alta coquetelaria, impulsionando o turismo, o empreendedorismo e a cultura capixaba”, dizem os organizadores nas redes sociais.
No dia 25 de outubro será feito, entre os participantes do concurso (maiores de 18 anos), o sorteio de um rabo de galo, com cachaças, vermute e um kit coquetelaria no perfil @dom.embaixador
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Coquetel mais consumido do Brasil, a versão clássica do rabo de galo combina cachaça, Cynar e vermute tinto. O drinque surgiu na década de 1950 para atender a um mercado de imigrantes italianos acostumados com o gosto dos vermutes do país europeu.