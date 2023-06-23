Rede de pizzarias de Santa Catarina vai abrir mais uma loja no ES

Pizza da rede Dugas, empresa que trabalha com delivery ou retirada na loja Crédito: Divulgação

Após abrir em Vila Velha a primeira filial no país fora de Santa Catarina , a rede de pizzarias Dugas anuncia que vai cruzar a ponte e chegar a Vitória. A unidade da Capital, também em regime de franquia, deverá ser inaugurada no Centro, no começo de 2024.

A rede Dugas, fundada na cidade de Criciúma em 2015, trabalha com delivery ou retirada na loja - não há serviço nas lojas. Em Santa Catarina, além de Criciúma, a pizzaria tem unidades em Içara, Itapema, São José e Tubarão. Nos próximos meses começa a atuar em Florianópolis, Itajaí e Araranguá.

Agora a Dugas entra na fase de expansão fora dos limites do seu Estado natal. Além das lojas do Espírito Santo , a rede vai abrir franquias em Santos (SP) e Tijuca (RJ).

Pelo quarto ano consecutivo, a Dugas está patrocinando o time de futebol profissional do Criciúma. O último contrato foi assinado no início deste ano e é válido até o fim desta temporada.

“Em cada partida do Tigre [apelido do Criciúma] em casa nós entregamos 35 pizzas GG no Estádio Heriberto Hülse. Os sabores são definidos pela nutricionista do clube”, diz Wagner Freitas, diretor de produto da Dugas.