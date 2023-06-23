Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Rede de pizzarias de Santa Catarina vai abrir mais uma loja no ES

Fundada em 2015, empresa patrocina o time de futebol profissional do Criciúma, que consome 35 redondas em cada partida jogada em seu estádio

Públicado em 

23 jun 2023 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Pizza da Dugas, que trabalha com delivery ou retirada
Pizza da rede Dugas, empresa que trabalha com delivery ou retirada na loja Crédito: Divulgação
Após abrir em Vila Velha a primeira filial no país fora de Santa Catarina, a rede de pizzarias Dugas anuncia que vai cruzar a ponte e chegar a Vitória. A unidade da Capital, também em regime de franquia, deverá ser inaugurada no Centro, no começo de 2024.
A rede Dugas, fundada na cidade de Criciúma em 2015, trabalha com delivery ou retirada na loja - não há serviço nas lojas. Em Santa Catarina, além de Criciúma, a pizzaria tem unidades em Içara, Itapema, São José e Tubarão. Nos próximos meses começa a atuar em Florianópolis, Itajaí e Araranguá.
Agora a Dugas entra na fase de expansão fora dos limites do seu Estado natal. Além das lojas do Espírito Santo, a rede vai abrir franquias em Santos (SP) e Tijuca (RJ).
Pelo quarto ano consecutivo, a Dugas está patrocinando o time de futebol profissional do Criciúma. O último contrato foi assinado no início deste ano e é válido até o fim desta temporada.
“Em cada partida do Tigre [apelido do Criciúma] em casa nós entregamos 35 pizzas GG no Estádio Heriberto Hülse. Os sabores são definidos pela nutricionista do clube”, diz Wagner Freitas, diretor de produto da Dugas.
O franqueado da Dugas de Vila Velha é o mesmo de Vitória. O investimento mínimo é de R$ 160 mil, segundo Marcus Mendes, um dos sócios da rede.

Veja Também

Gigante do setor farmacêutico abre Centro de Distribuição no ES

Gigante britânica de higiene e limpeza abre centro de distribuição no ES

O gigante chegou: Amazon abre unidade no ES

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS NOTÍCIAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Feedral do Espírito Santo.

Tópicos Relacionados

Gastronomia Vila Velha Vitória (ES) Comércio Santa Catarina
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Creme gelado de abacaxi
Aprenda a fazer creme gelado de abacaxi para a sobremesa
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 04/04/2026
Imagem de destaque
Como região da Bolívia virou refúgio para o PCC e por que é difícil desmantelar facções criminosas no país

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados