Rede de pizzarias de Santa Catarina vai abrir mais uma loja no ES

Após abrir em Vila Velha a primeira filial no país fora de Santa Catarina
, a rede de pizzarias Dugas anuncia que vai cruzar a ponte e chegar a Vitória. A unidade da Capital, também em regime de franquia, deverá ser inaugurada no Centro, no começo de 2024.
A rede Dugas, fundada na cidade de Criciúma em 2015, trabalha com delivery ou retirada na loja - não há serviço nas lojas. Em Santa Catarina, além de Criciúma, a pizzaria tem unidades em Içara, Itapema, São José e Tubarão. Nos próximos meses começa a atuar em Florianópolis, Itajaí e Araranguá.
Agora a Dugas entra na fase de expansão fora dos limites do seu Estado natal. Além das lojas do Espírito Santo
, a rede vai abrir franquias em Santos (SP) e Tijuca (RJ).
Pelo quarto ano consecutivo, a Dugas está patrocinando o time de futebol profissional do Criciúma. O último contrato foi assinado no início deste ano e é válido até o fim desta temporada.
“Em cada partida do Tigre [apelido do Criciúma] em casa nós entregamos 35 pizzas GG no Estádio Heriberto Hülse. Os sabores são definidos pela nutricionista do clube”, diz Wagner Freitas, diretor de produto da Dugas.
O franqueado da Dugas de Vila Velha é o mesmo de Vitória. O investimento mínimo é de R$ 160 mil, segundo Marcus Mendes, um dos sócios da rede.