Cientista do ES que trabalha na Fiocruz será homenageada pela Assembleia

Nascida em Colatina
e formada na Emescam
, a pneumologista tem sido muito requisitada pela imprensa, neste período, para explicar ao público o que é a Covid-19 e como deve se comportar a sociedade para enfrentar essa doença.
“É um singelo reconhecimento a essa capixaba que tem feito um relevantíssimo trabalho, com destaque em nível nacional. A doutora Margareth é referência no combate a essa pandemia”, elogia Pazolini.
Mais velha de uma família de três irmãs, Margareth Dalcolmo foi morar no Rio de Janeiro muito cedo, aos 2 anos de idade, mas não esquece de suas raízes capixabas. Vem ao Espírito Santo pelo menos cinco vezes ao ano. Em alguma dessas ocasiões, a convite da Ufes
ou para participar de bancas de avaliação de teses de mestrado e doutorado.
A proposta de concessão da honraria deve ser votada em maio, com o retorno previsto das atividades regulares da Assembleia Legislativa. A solenidade de entrega da Comenda Martins deverá ser em junho, segundo Pazolini.