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Leonel Ximenes

Cientista do ES que trabalha na Fiocruz será homenageada pela Assembleia

A pneumologista Margareth Dalcolmo, que tem sido acionada pela imprensa para dar explicações didáticas sobre a doença, vai receber a Comenda Domingos Martins

Públicado em 

23 abr 2020 às 05:00
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

O Ministro Luiz Henrique Mandetta e a pneumologista capixaba Margareth Dalcolmo
 Margareth Dalcolmo com o então ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta Crédito: Divulgação
A cientista capixaba Margareth Dalcolmo, pesquisadora da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz (RJ), vai receber a Comenda Domingos Martins, a maior honraria da Assembleia Legislativa, pelos relevantes serviços que tem prestado durante a pandemia do novo coronavírus. A proposição é do deputado Lorenzo Pazolini (Republicanos), que está em isolamento por ter contraído a Covid-19.
Nascida em Colatina e formada na Emescam, a pneumologista tem sido muito requisitada pela imprensa, neste período, para explicar ao público o que é a Covid-19 e como deve se comportar a sociedade para enfrentar essa doença.
“É um singelo reconhecimento a essa capixaba que tem feito um relevantíssimo trabalho, com destaque em nível nacional. A doutora Margareth é referência no combate a essa pandemia”, elogia Pazolini.

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Mais velha de uma família de três irmãs, Margareth Dalcolmo foi morar no Rio de Janeiro muito cedo, aos 2 anos de idade, mas não esquece de suas raízes capixabas. Vem ao Espírito Santo pelo menos cinco vezes ao ano. Em alguma dessas ocasiões, a convite da Ufes ou para participar de bancas de avaliação de teses de mestrado e doutorado.
A proposta de concessão da honraria deve ser votada em maio, com o retorno previsto das atividades regulares da Assembleia Legislativa. A solenidade de entrega da Comenda Martins deverá ser em junho, segundo Pazolini.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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