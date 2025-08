Cidade no ES em alerta para ataque de escorpião mais venenoso

Tityus serratus, conhecido popularmente como escorpião-amarelo, espécie mais venenosa da América do Sul. Crédito: Divulgação

A Prefeitura de Jaguaré fez nesta quarta-feira (6) um alerta para a incidência do número de escorpiões no município nesta época do ano. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, no município a espécie que mais causa acidentes é a Tityus serratus, conhecido popularmente como escorpião-amarelo.



É a espécie que possui o veneno mais potente entre os escorpiões da América do Sul. Cada fêmea do escorpião-amarelo tem, em média, dois partos por ano e em cada ninhada nascem cerca de 20 filhotes.

O perigo é ainda maior nos meses de agosto e setembro, período de reprodução do artrópode. Nesta época, as fêmeas produzem maior quantidade de veneno e saem à noite para o acasalamento.

No ano passado, foram registrados em Jaguaré 324 casos de picadas de escorpiões, sendo que o maior período de acidentes foi entre os meses de maio e setembro. Em 2025, a Vigilância Ambiental da cidade do Norte do Espírito Santo já registrou 182 acidentes. No mês de junho foram notificados 47 casos e, em julho, foram registrados 34 acidentes.

Os escorpiões se adaptam facilmente ao ambiente urbano e podem ser encontrados em esgotos, entulhos, terrenos baldios e locais com materiais de construção armazenados. Os principais locais do corpo atingidos por picadas de escorpião são as mãos e os pés.

