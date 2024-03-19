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Leonel Ximenes

Choveu, rompeu: comissão pede troca da cobertura do terminal do vexame

Em várias ocasiões, estrutura do Terminal de Itaparica não resiste ao grande volume de água quando chove forte e se rompe

Publicado em 19 de Março de 2024 às 16:41

Públicado em 

19 mar 2024 às 16:41
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Churra destrói parte da lona de cobertura do Terminal de Itaparica
Churra destrói parte da lona de cobertura do Terminal de Itaparica Crédito: Leitor | A Gazeta
Motivo de piada, memes e críticas, quando não de revolta, a cobertura do Terminal de Itaparica do Transcol está na mira da Comissão de Infraestrutura (Coinfra) da Assembleia Legislativa. O colegiado, reunido nesta semana, elaborou e aprovou uma nota técnica em que sugere a “troca total ou parcial” da cobertura.
Com base em um relatório de vistoria feito pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea-ES), a Coinfra recomenda a substituição da lona e, no seu lugar, a adoção de método “considerado convencional em construções públicas”, além de outras medidas propostas pelo Crea.
Entre essas propostas, estão a cobrança para que seja apresentado pelo Estado laudo atestando as condições de sobrecarga da estrutura metálica ocasionadas pelos bolsões de água; estudos para verificar se os aspectos técnicos das membranas atendem o projeto e apresentação do histórico de manutenção, entre outras exigências.
O governo do Estado vai gastar mais R$ 2,5 milhões para reparar a membrana de lona do terminal. O local foi fechado em 2018 por problemas no telhado e recebeu investimento de R$ 12 milhões, ganhando a cobertura de lona, que apresentou danos antes mesmo da inauguração e se rompe com frequência.
Choveu, rompeu: comissão pede troca da cobertura do terminal do vexame

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“Existem erros grosseiros”, avaliou o deputado Alexandre Xambinho (Podemos), presidente da Comissão de Infraestrutura da Assembleia, ao lembrar que a estrutura está próxima ao mar e sofre com a ação do vento, maresia e solo. “Toda chuva que a gente tem, se noticia o Terminal de Itaparica com os problemas no telhado”, lamentou.
E fica a dúvida: quando vai terminar a vergonha desse terminal?

A NOTA DA CETURB SOBRE O TERMINAL

"Os apontamentos que constam no relatório feito pelo Crea-ES a respeito da cobertura do Terminal de Itaparica, e que foram utilizados pela Comissão de Infraestrutura da Assembleia Legislativa, são os mesmos que já estão no estudo técnico, contratado pela Ceturb/ES. O estudo está sendo utilizado para guiar o trabalho de reparo de toda a cobertura. A obra está dentro do prazo de execução, que é de 90 dias. No momento, toda a recuperação das partes das membranas que foram danificadas está finalizada. Está em andamento o reparo dos anéis e cones que unem as membranas, com inspeção e trocas dos cabos de aço e manilhas, além de novo tensionamento da estrutura. A Ceturb/ES também está licitando o serviço de manutenção periódica e preventiva da cobertura, o que manterá o bom estado das membranas que compõem a estrutura."

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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