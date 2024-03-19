Choveu, rompeu: comissão pede troca da cobertura do terminal do vexame

"Os apontamentos que constam no relatório feito pelo Crea-ES a respeito da cobertura do Terminal de Itaparica, e que foram utilizados pela Comissão de Infraestrutura da Assembleia Legislativa, são os mesmos que já estão no estudo técnico, contratado pela Ceturb/ES. O estudo está sendo utilizado para guiar o trabalho de reparo de toda a cobertura. A obra está dentro do prazo de execução, que é de 90 dias. No momento, toda a recuperação das partes das membranas que foram danificadas está finalizada. Está em andamento o reparo dos anéis e cones que unem as membranas, com inspeção e trocas dos cabos de aço e manilhas, além de novo tensionamento da estrutura. A Ceturb/ES também está licitando o serviço de manutenção periódica e preventiva da cobertura, o que manterá o bom estado das membranas que compõem a estrutura."