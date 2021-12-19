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Leonel Ximenes

Chamou colega de gorda e preguiçosa pelo zap. E foi condenada pela Justiça do ES

Por ofender a companheira de trabalho em áudio postado em um grupo, a ré terá que indenizar a ofendida

Públicado em 

19 dez 2021 às 02:09
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A Justiça entendeu que o pedido de indenização estava respaldado pelo áudio e pelas capturas de tela de conversas
A Justiça entendeu que o pedido de indenização estava respaldado pelo áudio e pelas capturas de tela de conversas Crédito: Divulgação
Muy amiga, muy… Uma mulher foi condenada pela Justiça por ofender sua colega de trabalho através de mensagens agressivas enviadas pelo áudio para um grupo de WhatsApp. A ré acabou sendo condenada pela juíza leiga, em sentença homologada pelo juiz do 2º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública de Aracruz, a pagar R$ 2 mil de indenização à ofendida.
A autora da ação contou que, na mensagem, a colega de trabalho de uma loja fazia insinuações sobre seu biotipo, chamando-a de “gorda”, e dizendo, ainda, que ela era preguiçosa.
Além da presunção da veracidade dos fatos, a juíza leiga entendeu que o pedido de indenização estava respaldado pelo áudio e pelas capturas de tela de conversas juntadas, comprovando que houve prática de um ato ilícito, de onde decorreu o dano.

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A decisão judicial levou em conta o que diz o artigo 186 do Código Civil: “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.
Portanto, entendendo que houve o dano e este está relacionado ao (mau) comportamento da colega que fez as ofensas, a magistrada a condenou ao pagamento de R$ 2 mil por danos morais. O processo começou a tramitar em abril do ano passado, na Comarca de Aracruz, no Norte do Estado.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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