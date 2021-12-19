Chamou colega de gorda e preguiçosa pelo zap. E foi condenada pela Justiça do ES

Muy amiga, muy… Uma mulher foi condenada pela Justiça por ofender sua colega de trabalho através de mensagens agressivas enviadas pelo áudio para um grupo de WhatsApp
. A ré acabou sendo condenada pela juíza leiga, em sentença homologada pelo juiz do 2º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública de Aracruz
, a pagar R$ 2 mil de indenização à ofendida.
A autora da ação contou que, na mensagem, a colega de trabalho de uma loja fazia insinuações sobre seu biotipo, chamando-a de “gorda”, e dizendo, ainda, que ela era preguiçosa.
Além da presunção da veracidade dos fatos, a juíza leiga entendeu que o pedido de indenização estava respaldado pelo áudio e pelas capturas de tela de conversas juntadas, comprovando que houve prática de um ato ilícito, de onde decorreu o dano.
A decisão judicial levou em conta o que diz o artigo 186 do Código Civil: “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.
Portanto, entendendo que houve o dano e este está relacionado ao (mau) comportamento da colega que fez as ofensas, a magistrada a condenou ao pagamento de R$ 2 mil por danos morais. O processo começou a tramitar em abril do ano passado, na Comarca de Aracruz, no Norte do Estado
.