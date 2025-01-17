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Leonel Ximenes

Centro cultural será inaugurado nesta 2ª em shopping de Vila Velha

Espaço tem capacidade para 110 pessoas e foi todo reformado e modernizado

Públicado em 

17 jan 2025 às 16:30
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

O Cineteatro das Artes tem como objetivo principal a exibição de produções audiovisuais e o incentivo à formação de novos públicos para o cinema local e nacional
O Cineteatro das Artes tem como objetivo principal a exibição de produções audiovisuais e o incentivo à formação de novos públicos para o cinema local e nacional Crédito: Ariana Rosa
Cineteatro das Artes, localizado no Shopping da Terra, no Centro de Vila Velha, será inaugurado nesta segunda-feira (20), às 19h. Idealizado por Adalgisa Rosa, o novo espaço tem como objetivo principal a exibição de produções audiovisuais e o incentivo à formação de novos públicos para o cinema local e nacional
Com capacidade para 110 pessoas, o centro cultural foi totalmente reformado e readequado com recursos da Lei Paulo Gustavo.
“O Cineteatro está preparado para se tornar uma referência no cenário cultural de Vila Velha e de todo o Estado, oferecendo uma programação inclusiva, diversa e conectada às identidades culturais capixabas”, destaca Adalgisa.

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A abertura, nesta segunda-feira, é apenas para convidados. O governador Renato Casagrande, segundo a assessoria do Cineteatro das Artes, estará presente.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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