Centro cultural será inaugurado nesta 2ª em shopping de Vila Velha

O Cineteatro das Artes
, localizado no Shopping da Terra, no Centro de Vila Velha
, será inaugurado nesta segunda-feira (20), às 19h. Idealizado por Adalgisa Rosa, o novo espaço tem como objetivo principal a exibição de produções audiovisuais e o incentivo à formação de novos públicos para o cinema local e nacional
Com capacidade para 110 pessoas, o centro cultural foi totalmente reformado e readequado com recursos da Lei Paulo Gustavo
.
“O Cineteatro está preparado para se tornar uma referência no cenário cultural de Vila Velha e de todo o Estado, oferecendo uma programação inclusiva, diversa e conectada às identidades culturais capixabas”, destaca Adalgisa.
A programação de 2025 já está definida. Entre os destaques, estão sessões de cinema brasileiro, o Festival PequenoPera, que une ópera infantil e audiovisual, e o FOCA – Festival de Ópera Capixaba, ambos projetos aprovados por editais da Lei Paulo Gustavo e de editais do Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo (Funcultura) da Secult.
A abertura, nesta segunda-feira, é apenas para convidados. O governador Renato Casagrande, segundo a assessoria do Cineteatro das Artes, estará presente.