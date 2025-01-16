Em Vila Velha, a arte que grita e denuncia a destruição do mar

Será aberta na Casa da Memória de Vila Velha, na Prainha
, nesta quinta-feira (16), às 18h30, a mostra de pinturas e instalações MarAmar, com obras que contam histórias de beleza, preservação, degradação e conexão com o oceano, restingas e manguezais.
A mostra apresenta obras e instalações dos artistas Águeda Pinheiro e Laerty Tavares, com temática sobre a vida marinha e a sua fragilidade frente aos problemas da poluição ambiental causada pelo descaso humano com a natureza.
Logo na entrada, a exposição contará com uma instalação (arte tátil) evidenciando alguns objetos recolhidos no mar da Grande Vitória
, e na próxima sala um norteador indicando dois caminhos: um que já vivenciamos e outro que queremos.
O objetivo da mostra MarAmar é sensibilizar os visitantes sobre o caráter urgente da preservação das praias, ilhas, restingas e manguezais.
A exposição tem produção do Instituto Histórico e Geográfico de Vila Velha (IHGVV) e apoio da prefeitura. O acervo marinho é do Instituto de Pesquisa e Reabilitação de Animais Marinhos (Ipram). Realização Governo do Estado (Funcultura) e do Governo Federal (Lei Paulo Gustavo).
A Casa da Memória de Vila Velha está localizada na Rua Luciano das Neves, 17, na Prainha. A mostra, que é gratuita, poderá ser visitada até o dia 23 de março de terça a domingo e feriados das 8h30 às 17h30.