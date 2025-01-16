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Leonel Ximenes

Em Vila Velha, a arte que grita e denuncia a destruição do mar

Exposição, gratuita, será aberta nesta quinta-feira (16) e ficará disponível para visitação até 23 de março

Públicado em 

16 jan 2025 às 14:38
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Foto
Reconstituição de trecho de praia degradada, instalação presente na sala principal da Casa da Memória Crédito: Luiz Paulo Rangel/IHGVV
Será aberta na Casa da Memória de Vila Velha, na Prainha, nesta quinta-feira (16), às 18h30, a mostra de pinturas e instalações MarAmar, com obras que contam histórias de beleza, preservação, degradação e conexão com o oceano, restingas e manguezais.
A mostra apresenta obras e instalações dos artistas Águeda Pinheiro e Laerty Tavares, com temática sobre a vida marinha e a sua fragilidade frente aos problemas da poluição ambiental causada pelo descaso humano com a natureza.
Logo na entrada, a exposição contará com uma instalação (arte tátil) evidenciando alguns objetos recolhidos no mar da Grande Vitória, e na próxima sala um norteador indicando dois caminhos: um que já vivenciamos e outro que queremos.
Pintura de Águeda Pinheiro, uma das atrações da exposição MarAmar
Pintura de Laerty Tavares, uma das atrações da exposição MarAmar Crédito: Laerty Tavares
O objetivo da mostra MarAmar é sensibilizar os visitantes sobre o caráter urgente da preservação das praias, ilhas, restingas e manguezais.
A exposição tem produção do Instituto Histórico e Geográfico de Vila Velha (IHGVV) e apoio da prefeitura. O acervo marinho é do Instituto de Pesquisa e Reabilitação de Animais Marinhos (Ipram). Realização Governo do Estado (Funcultura) e do Governo Federal (Lei Paulo Gustavo).
A Casa da Memória de Vila Velha está localizada na Rua Luciano das Neves, 17, na Prainha. A mostra, que é gratuita, poderá ser visitada até o dia 23 de março de terça a domingo e feriados das 8h30 às 17h30.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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