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Leonel Ximenes

Vila Velha ganha cineteatro e vai receber festival de ópera

Espaço terá 110 lugares e está localizado em um centro comercial no Centro

Públicado em 

04 jan 2025 às 00:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O 1º Festival de Ópera Capixaba (Foca) abrirá o novo espaço cultural de Vila Velha
O 1º Festival de Ópera Capixaba (Foca) abrirá o novo espaço cultural de Vila Velha Crédito: Instagram
Será aberto ao público no primeiro trimestre deste ano, em Vila Velha, um espaço especialmente destinado a receber e celebrar o teatro e a ópera. O Cineteatro das Artes, com instalações modernas e acessíveis, com 110 lugares, ficará localizado no tradicional Shopping da Terra, no Centro.
A primeira programação do espaço, que está sendo reformado e readequado, já está definida e contará com o 1º Festival de Ópera Capixaba (Foca), incluindo apresentações para crianças.
Segundo a artista lírica Adalgisa Rosa, idealizadora, gestora e proprietária do novo espaço cultural, Vila Velha é celeiro de grandes talentos da cena lírica.
“A qualidade do artista lírico capixaba é excepcional, e precisa ser mostrada. A cena das artes líricas carece de um espaço especialmente montado e com as condições necessárias para a apresentação de grandes peças com qualidade”, afirma a artista.
Ela diz esperar que os espetáculos movimentem a vida econômica e cultural da cidade: “Nosso Estado tem artistas muito talentosos que vão oferecer lazer e entretenimento de alta qualidade à população. Dessa forma, vão atrair para Vila Velha um grande mercado das artes que são os festivais e os concertos líricos, alavancando o turismo e a economia canela-verde”, reforça Adalgisa.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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