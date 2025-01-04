Vila Velha ganha cineteatro e vai receber festival de ópera

O 1º Festival de Ópera Capixaba (Foca) abrirá o novo espaço cultural de Vila Velha Crédito: Instagram

Será aberto ao público no primeiro trimestre deste ano, em Vila Velha , um espaço especialmente destinado a receber e celebrar o teatro e a ópera. O Cineteatro das Artes, com instalações modernas e acessíveis, com 110 lugares, ficará localizado no tradicional Shopping da Terra, no Centro.

A primeira programação do espaço, que está sendo reformado e readequado, já está definida e contará com o 1º Festival de Ópera Capixaba (Foca), incluindo apresentações para crianças.

Segundo a artista lírica Adalgisa Rosa, idealizadora, gestora e proprietária do novo espaço cultural, Vila Velha é celeiro de grandes talentos da cena lírica.

“A qualidade do artista lírico capixaba é excepcional, e precisa ser mostrada. A cena das artes líricas carece de um espaço especialmente montado e com as condições necessárias para a apresentação de grandes peças com qualidade”, afirma a artista.