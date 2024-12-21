A tecnologia e a Inteligência Artificial entram em museu histórico do ES

Sede da Casa da Memória na Prainha, em Vila Velha Crédito: PMVV

O Instituto Histórico e Geográfico de Vila Velha - Casa da Memória teve um dos seus projetos culturais selecionados pela Petrobras . O valor do apoio não foi divulgado pelo IHGVV. Ao todo, 140 projetos de todas as regiões do Brasil foram contemplados pela estatal do petróleo.

Segundo a direção do instituto, o investimento financeiro vai permitir que o roteiro expositivo da Casa da Memória passe por uma grande transformação com um conjunto de pelo menos 18 aplicações tecnológicas.

Pelo projeto, durante o percurso o visitante da Casa da Memória, na Prainha , em Vila Velha, vai se deparar com um grande aparato tecnológico no museu que é o único que trata da colonização do Espírito Santo.

O visitante será guiado pelo espaço físico através de interações digitais com uso de tablets ou com o próprio celular, onde lhe será apresentado diferentes personagens históricos, quadros vivos, conteúdos hipermídia acessado por QR Code, jogos, realidade aumentada tridimensional de cenários, peças táteis derivadas de impressão 3D, audioguias e audiodescritores em diferentes idiomas e também com sonorização ambiente.

Através das ferramentas tecnológicas será criado um espaço exclusivo da Petrobras dentro da Casa da Memória, que se chamará “Janela do Tempo Petrobras”. Nesse espaço, por meio de telas em HD, pretende-se contar a História do Espírito através de seus ciclos econômicos: pau-brasil, açúcar, café, minério, mármore e granito e petróleo e gás.

Haverá um destaque para o último e atual ciclo econômico, valorizando a importância da Petrobras para o Brasil e especialmente para o Espírito Santo. A entrega de todas as ações tecnológicas tem previsão de seis meses.