Carnaval sem pandemia: quanto o comércio prevê faturar no ES

Blocos de carnaval em Manguinhos, na Serra, um dos locais com o Carnaval mais animado do ES Crédito: Vitor Jubini

Depois de dois anos com restrições impostas pela pandemia de Covid-19 , o comércio no Espírito Santo aposta que este ano não vai ser igual àqueles que passaram e prevê movimentar R$ 136 milhões em receitas para o turismo capixaba no Carnaval - um crescimento real de 27% projetado sobre 2022.

Segundo a Fecomércio-ES, a festa tende a aquecer a economia, gerando bons números para a ocupação hoteleira, bares, restaurantes, parques aquáticos e outros atrativos turísticos e culturais.

No Sesc Aracruz e no Sesc Guarapari, por exemplo, a ocupação para os quatro dias de folia já está em 100%. Restam poucas vagas somente no Sesc Domingos Martins.

O cálculo da estimativa de receitas para o Carnaval foi realizado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). A análise dos dados locais fica a cargo da assessoria econômica da Gerência de Projetos da Fecomércio-ES. Em todo o país, segundo a CNC, a folia deverá movimentar R$ 8,18 bilhões no turismo neste ano.

“As atividades econômicas mais diretamente envolvidas são alimentação, transporte de passageiros, hospedagem, lazer e cultura e eventos. Os destinos que mais recebem visitantes são aqueles que promovem eventos que atraem grande fluxo turístico como shows e carnavais temáticos e aqueles que possuem atrativos naturais de lazer gratuito como praias, cachoeiras e festas relacionadas à cultura local”, explica Idalberto Moro, presidente do Sistema Fecomércio-ES.