Cariacica proíbe celebrações e eventos com mais de 50 pessoas nas igrejas

Nem as igrejas escaparam. A Prefeitura de Cariacica
, por meio de um decreto, limitou em 50 pessoas o número de pessoas que podem participar das celebrações nos templos religiosos, por causa da pandemia do coronavírus
. O decreto, assinado pelo prefeito Juninho (Cidadania), elenca uma série de medidas para o enfrentamento à Covid-19.
Segundo a assessoria de comunicação da prefeitura, o próprio Juninho conversou ontem (17) com o arcebispo de Vitória, dom Dario Campos, e hoje (18) com lideranças evangélicas.
O decreto do prefeito, publicado ontem no Diário Oficial do município, prevê também a suspensão das aulas nas escolas da rede pública municipal pelo prazo de 15 dias; de viagens nacionais e internacionais para os servidores; e de várias rotinas administrativas da prefeitura, como audiências, entre outras medidas.
Além das igrejas, a proibição de eventos com mais de 50 pessoas se estende a estabelecimentos privados, comerciais, cinemas, museus, teatros, bibliotecas e centros culturais. Quem desrespeitar essas normas estará sujeito a pena de cassação do alvará de licença e funcionamento, segundo o decreto.