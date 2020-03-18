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Leonel Ximenes

Cariacica proíbe celebrações e eventos com mais de 50 pessoas nas igrejas

Para enfrentar a pandemia do coronavírus, decreto da prefeitura limita várias atividades privadas e da administração pública

Públicado em 

18 mar 2020 às 13:37
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A Paróquia Bom Pastor, em Campo Grande, a única que tem um santuário em Cariacica, suspendeu suas atividades por conta própria Crédito: Reprodução do Facebook
Nem as igrejas escaparam. A Prefeitura de Cariacica, por meio de um decreto, limitou em 50 pessoas o número de pessoas que podem participar das celebrações nos templos religiosos, por causa da pandemia do coronavírus. O decreto, assinado pelo prefeito Juninho (Cidadania), elenca uma série de medidas para o enfrentamento à Covid-19.
Segundo a assessoria de comunicação da prefeitura, o próprio Juninho conversou ontem (17) com o arcebispo de Vitória, dom Dario Campos, e hoje (18) com lideranças evangélicas.
Ontem, a Paróquia Bom Pastor, em Campo Grande, a única que tem um santuário no município, anunciou que estão suspensas, por tempo indeterminado, missas e celebrações nas suas comunidades. As celebrações da Semana Santa, as mais importantes da liturgia católica, também foram canceladas.

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O decreto do prefeito, publicado ontem no Diário Oficial do município, prevê também a suspensão das aulas nas escolas da rede pública municipal pelo prazo de 15 dias; de viagens nacionais e internacionais para os servidores; e de várias rotinas administrativas da prefeitura, como audiências, entre outras medidas.
Além das igrejas, a proibição de eventos com mais de 50 pessoas se estende a estabelecimentos privados, comerciais, cinemas, museus, teatros, bibliotecas e centros culturais. Quem desrespeitar essas normas estará sujeito a pena de cassação do alvará de licença e funcionamento, segundo o decreto.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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