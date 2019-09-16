Cariacica e Serra lideram mortes por confrontos com a polícia

Polícia Militar em local de homicídio na Serra. Crédito: G1

Cariacica e Serra, com quatro ocorrências cada, lideram as mortes por confronto com a polícia neste ano (de janeiro a julho). A seguir, vêm Cachoeiro de Itapemirim com três registros e Vitória, com dois. O Estado soma 20 ocorrências do tipo. Desses mortos, 11 envolvidos (55%) eram pardos, quatro (20%) eram brancos, três (15%) negros e as outras duas pessoas (10%) não tinham informações sobre sua raça.



No interior



Há outras mortes registradas em confrontos no interior. Afonso Cláudio, Itaguaçu, Jerônimo Monteiro, Linhares, Pedro Canário, São Mateus e Sooretama registraram um caso do gênero, cada um.

Palmeiras 3 x 0 Fla

Dos sete presos acusados de envolvimento em um homicídio, e cujas fotos foram apresentadas ontem pela polícia, três estavam com a camisa do Flamengo. Todos foram presos pelo delegado Sandi Mori (DHPP da Serra), que é palmeirense.

Vergonha na BR

O trecho de pouco mais de sete quilômetros que estava sendo duplicado na BR 262, mas que foi paralisado pelo TCU, está cada vez mais precário. Buracos, desnível, asfalto gasto, tem de tudo um pouco.

Eleição na Findes

A eleição para a presidência da Findes será no primeiro semestre do ano que vem (a posse será em julho de 2020), mas a campanha já está a pleno vapor.

Eleição na Findes 2

Cristhine Samorini, que deve enfrentar Egídio Malanquini, reuniu-se ontem com 23 sindicatos para elaborar o plano de trabalho para a próxima gestão.

Programa de domingo

No domingo passado, ao meio-dia, consumidores enchiam a loja de uma rede de varejo de alimentos na Praia da Costa. Coisa boa, né, Acaps?

Que futebol é este?

Não existe espaço para a imprensa no estádio municipal do Pinheiros, time do Norte do Estado. No sábado à tarde, o narrador Jair Oliveira teve que ficar sob um sol de 35 graus para transmitir o jogo do time da casa contra o Vitória pela Copa ES.

Que futebol é este? 2

O equipamento de transmissão da rádio e TV web foi instalado em frente ao alambrado do gramado, em cima da caixa da bomba d’água, o único local que tinha um ponto de luz disponível.

Devo, não nego

Um carro de som do sindicato dos servidores municipais percorreu as ruas do centro de Muniz Freire na manhã de ontem.

Pago quando puder

O sindicato foi pedir desculpas ao comércio local porque muitos funcionários não estão conseguindo pagar suas dívidas em dia devido ao atraso do salário da prefeitura.

Quem cedo madruga...

Quiosqueiros estão iniciando os trabalhos às 6h da manhã na Praia da Costa. A clientela já vai sedenta atrás de água mineral e de coco.

De volta à rede

Depois de mais de duas semanas, finalmente um restaurante badalado da Praia do Canto conseguiu reaver seu Instagram. E sem pagar “resgate” ao sequestrador.

Advogada real

A advogada capixaba Denise Sá de Medeiros acaba de ser admitida na “OAB inglesa”. Vai poder atuar nos Tribunais Superiores da Inglaterra e do País de Gales.

A arte resiste

O ateliê do pintor Kleber Galvêas está comemorando 40 anos. Foram 21 anos na Prainha e agora 19 na Barra do Jucu.

Vai que é sua

Depois de 21 anos, a Associação dos Moradores da Praia da Costa alegou falta de condições e entregou a manutenção de cinco parquinhos infantis da orla à Prefeitura de Vila Velha.

Alô, deputados!

A Assembleia, uma Casa de Leis, não pune deputados que não cumprem as leis?

