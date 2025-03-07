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Leonel Ximenes

Câmara de Vereadores no ES promove concurso de vinhos

Depois da competição, foi realizada uma sessão solene para entrega das premiações

Públicado em 

07 mar 2025 às 13:49
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Vinhos degustados no concurso promovido pela Câmara de Marechal Floriano
Vinhos degustados no concurso promovido pela Câmara de Marechal Floriano Crédito: Câmara de Marechal Floriano
Tem gente que reclama e diz não saber para que servem as Câmaras de Vereadores. Entretanto, em uma cidade do interior do Espírito Santo, o legislativo municipal encontrou uma função bem original: transformou-se em local de concurso de degustação de vinho.
Sim, a Câmara Municipal de Marechal Floriano, cidade pacata localizada na Região Serrana capixaba, promoveu, na sexta-feira (28/2) véspera do Carnaval, o “ 2º Concurso de Vinhos do Município”.

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A competição, realizada pela primeira vez em março do ano passado, contou com a participação de jurados especializados que avaliaram as bebidas,  todas produzidas por três vinícolas em Marechal - em categorias como aroma, sabor, apresentação e originalidade. Neste ano, o concurso ainda premiou os melhores rótulos de garrafas de vinho, destacando a criatividade dos produtores.
Vinho sendo servido para degustador do concurso da Câmara de Vereadores de Marechal Floriano
Vinho sendo servido para degustador do concurso da Câmara de Vereadores de Marechal Floriano Crédito: Câmara de Vereadores de Marechal Floriano
Logo em seguida ao concurso, foi realizada uma sessão solene para a entrega das premiações, com a presença de três dos nove vereadores de Marechal Floriano. A solenidade foi presidida pelo vereador Cezinha Ronchi (PP), que também propôs a sessão, com a presença dos colegas Vaninho Stein (Podemos) e Angelo Traspadini (PRB).

E OS VENCEDORES?

Na categoria Vinho Tinto Seco, o primeiro colocado foi a Vinícola Gardin Rubert; na Vinho Suave o vencedor foi a Vinícola Gardin Rubert; e na categoria Melhor Rótulo de Garrafa de Vinho o ganhador foi a Vinícola Gardin Rubert (garrafa de vinho tinto seco).
Depois do concurso e da sessão solene na Câmara de Vereadores, todos os presentes foram convidados a participar da melhor parte da noite - a degustação de vinhos. 
In vino veritas.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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