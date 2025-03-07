Câmara de Vereadores no ES promove concurso de vinhos

Vinhos degustados no concurso promovido pela Câmara de Marechal Floriano Crédito: Câmara de Marechal Floriano

Tem gente que reclama e diz não saber para que servem as Câmaras de Vereadores. Entretanto, em uma cidade do interior do Espírito Santo, o legislativo municipal encontrou uma função bem original: transformou-se em local de concurso de degustação de vinho.

Sim, a Câmara Municipal de Marechal Floriano , cidade pacata localizada na Região Serrana capixaba, promoveu, na sexta-feira (28/2) véspera do Carnaval, o “ 2º Concurso de Vinhos do Município”.

A competição, realizada pela primeira vez em março do ano passado, contou com a participação de jurados especializados que avaliaram as bebidas, todas produzidas por três vinícolas em Marechal - em categorias como aroma, sabor, apresentação e originalidade. Neste ano, o concurso ainda premiou os melhores rótulos de garrafas de vinho, destacando a criatividade dos produtores.

Vinho sendo servido para degustador do concurso da Câmara de Vereadores de Marechal Floriano Crédito: Câmara de Vereadores de Marechal Floriano

Logo em seguida ao concurso, foi realizada uma sessão solene para a entrega das premiações, com a presença de três dos nove vereadores de Marechal Floriano. A solenidade foi presidida pelo vereador Cezinha Ronchi (PP), que também propôs a sessão, com a presença dos colegas Vaninho Stein (Podemos) e Angelo Traspadini (PRB).

E OS VENCEDORES?

Na categoria Vinho Tinto Seco, o primeiro colocado foi a Vinícola Gardin Rubert; na Vinho Suave o vencedor foi a Vinícola Gardin Rubert; e na categoria Melhor Rótulo de Garrafa de Vinho o ganhador foi a Vinícola Gardin Rubert (garrafa de vinho tinto seco).

Depois do concurso e da sessão solene na Câmara de Vereadores, todos os presentes foram convidados a participar da melhor parte da noite - a degustação de vinhos.