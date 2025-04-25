Bispo no ES pede que sinos toquem durante o sepultamento do papa

Os sinos vão tocar das 8h às 9h, com intervalos de 15 minutos entre os toques Crédito: Free Images

Todos os sinos das igrejas e capelas da área da Diocese de São Mateus vão tocar seus sinos neste sábado (26), das 8h às 9h, com intervalos de 15 minutos entre os toques, em sinal de luto, durante o sepultamento do papa Francisco no Vaticano.

O pedido foi feito pelo bispo de São Mateus, dom Paulo Bosi Dal’Bó, que publicou orientações aos fiéis para a celebração do luto em honra ao sumo pontífice, que morreu na segunda-feira (21), aos 88 anos de idade.

Além do ressoar dos sinos, o prelado também pediu às comunidades eclesiais da diocese que expressem publicamente sua devoção ao papa: “Convidamos as comunidades a expressarem seu carinho e homenagem ao papa Francisco, colocando sua foto em destaque no espaço celebrativo e também elevem suas orações (terços, celebrações ou outros atos devocionais) na intenção do descanso eterno do papa Francisco”.

Desde o dia 21, data da morte de Francisco, as igrejas da Diocese de São Mateus estão celebrando missas em intenção do papa. Nas celebrações, uma oração especial foi introduzida para o momento de luto na Igreja Católica

“Em todas as celebrações, inclua-se na Oração dos Fiéis a seguinte prece: ‘Rezemos pelo falecido Papa Francisco: o Senhor, que o escolheu na Igreja como colaborador na difusão da verdade, da alegria e da misericórdia, lhe conceda o repouso eterno e faça brilhar sobre ele a sua luz. Rezemos’”.