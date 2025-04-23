Velório e sepultamento do papa Francisco: veja como serão os próximos dias

Conforme o Vaticano, Jorge Mario Bergoglio está sendo velado em um caixão aberto feito de madeira e zinco, vestido com uma casula vermelha e mitra branca, segurando um rosário.

O pontífice optou pelo enterro na Igreja Santa Maria Maggiore (Santa Maria Maior), em vez da Basílica de São Pedro, que abriga mais de 90 papas. A escolha foi por se tratar da igreja que Francisco tradicionalmente frequentava para fazer suas orações em Roma (diocese da qual era, oficialmente, o bispo). Antes dele, Leão XIII, em 1903, havia optado pelo enterro na igreja de São João de Latrão.