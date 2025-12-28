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Leonel Ximenes

Biblioteca no ES recebe doação de 44 volumes da Bíblia em Braile

Entrega é uma iniciativa da Sociedade Bíblica do Brasil (SBB)

Publicado em 28 de Dezembro de 2025 às 03:11

Públicado em 

28 dez 2025 às 03:11
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Frequentadora da Biblioteca Municipal de Linhares mostra exemplar da Bíblia Sagrada em Braile
Frequentadora da Biblioteca Municipal de Linhares mostra exemplar da Bíblia Sagrada em Braile Crédito: Felipe Reis/Secom Linhares
A Biblioteca Pública Municipal Antônio de Azevedo Lima, em Linhares, recebeu um presente especial: a coleção completa da Bíblia em Braile, composta por 44 volumes. A entrega é uma iniciativa da Sociedade Bíblica do Brasil (SBB), responsável pela doação da obra.
De acordo com Marcelo Rigoni, secretário municipal de Cultura e Turismo, a entrega da Bíblia em Braile à Biblioteca Pública de Linhares reforça o compromisso da instituição e da Secretaria de Cultura e Turismo com a acessibilidade e a democratização da leitura.
“A entrega da Bíblia em Braille representa uma afirmação do compromisso da Biblioteca Pública, da Secretaria de Cultura e Turismo, com a acessibilidade, com a democratização da leitura, com a igualdade de acesso ao conhecimento”, destacou.

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Carla Durão Marques, oficial administrativo da Biblioteca, definiu a contribuição como rica e fundamental para inclusão e acessibilidade. “A Biblioteca Pública Municipal de Linhares entende a importância de promover a acessibilidade, inclusão e exercício da cidadania para pessoas com deficiência visual através da leitura. Permitir que elas tenham esse protagonismo é fundamental.”
Quem visitar a biblioteca terá acesso ao conteúdo religioso e também a outros tipos de literatura em Braile. Desde romance e história infantil, até material para pesquisas.
Qualquer cidadão pode fazer empréstimo de livros na biblioteca municipal de Linhares, seja para estudo ou para leitura. Basta fazer um cadastro na sede da biblioteca que funciona na Praça 22 de Agosto, na Rua da Conceição, no centro de Linhares.
Braile é um sistema de escrita tátil utilizado por pessoas cegas ou com baixa visão. É tradicionalmente escrito em papel relevo. O material será incorporado aos demais títulos também impressos no mesmo sistema.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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