Biblioteca no ES recebe doação de 44 volumes da Bíblia em Braile

Frequentadora da Biblioteca Municipal de Linhares mostra exemplar da Bíblia Sagrada em Braile Crédito: Felipe Reis/Secom Linhares

A Biblioteca Pública Municipal Antônio de Azevedo Lima, em Linhares , recebeu um presente especial: a coleção completa da Bíblia em Braile, composta por 44 volumes. A entrega é uma iniciativa da Sociedade Bíblica do Brasil (SBB), responsável pela doação da obra.

De acordo com Marcelo Rigoni, secretário municipal de Cultura e Turismo, a entrega da Bíblia em Braile à Biblioteca Pública de Linhares reforça o compromisso da instituição e da Secretaria de Cultura e Turismo com a acessibilidade e a democratização da leitura.

“A entrega da Bíblia em Braille representa uma afirmação do compromisso da Biblioteca Pública, da Secretaria de Cultura e Turismo, com a acessibilidade, com a democratização da leitura, com a igualdade de acesso ao conhecimento”, destacou.

Carla Durão Marques, oficial administrativo da Biblioteca, definiu a contribuição como rica e fundamental para inclusão e acessibilidade. “A Biblioteca Pública Municipal de Linhares entende a importância de promover a acessibilidade, inclusão e exercício da cidadania para pessoas com deficiência visual através da leitura. Permitir que elas tenham esse protagonismo é fundamental.”

Quem visitar a biblioteca terá acesso ao conteúdo religioso e também a outros tipos de literatura em Braile. Desde romance e história infantil, até material para pesquisas.

Qualquer cidadão pode fazer empréstimo de livros na biblioteca municipal de Linhares, seja para estudo ou para leitura. Basta fazer um cadastro na sede da biblioteca que funciona na Praça 22 de Agosto, na Rua da Conceição, no centro de Linhares.