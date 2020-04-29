Bateu, levou: Casagrande agora vai à Justiça contra quem o ofender na internet

Bateu, levou. Em resumo, esta é a nova estratégia do governador Renato Casagrande (PSB)
para enfrentar as pessoas que ele considera que o ofenderam com postagens nas redes sociais
. O governador, na condição de pessoa física, vai recorrer à Justiça sempre que sentir que sua honra e moral foram atingidas.
“Essas ações têm como objetivo inibir que pessoas utilizem as redes sociais para atingir moralmente o governador”, afirma Mariane Porto, advogada de Casagrande. Ela explica que essas ações não são movidas pela Procuradoria-Geral do Estado (PGE) porque referem-se ao cidadão Renato Casagrande.
A contraofensiva do governador já começou. A primeira vitória obtida na Justiça foi contra o deputado estadual Capitão Assumção (Patriotas)
, o mais ativo e radical opositor do governador na Assembleia
. Na semana passada, em duas ações diferentes, a Justiça obrigou o parlamentar a apagar todas as publicações consideradas caluniosas que ele fez contra Casagrande em suas redes sociais na internet.
Curiosamente, Assumção, que é pré-candidato a prefeito de Vitória, ocupa a vice-presidência da Comissão de Combate às Fake News da Assembleia Legislativa. O presidente do colegiado é Vandinho Leite (PSDB)
, outro ferrenho opositor do governo.
Também na semana passada, um jornalista de Afonso Cláudio foi condenado pela Justiça a deletar, das suas redes sociais, mensagens consideradas ofensivas ao chefe do Executivo estadual.
A mais recente vitória do governador aconteceu ontem (27). A Justiça determinou que uma contadora, assumidamente bolsonarista
, terá que pagar multa diária de R$ 20 mil caso não apague no Facebook mensagem em que atacava a honra de Casagrande.
Aliás, se Casagrande for vitorioso até o final do processo nas ações que move contra os seus detratores, ele ainda vai ganhar um dinheiro extra. Em cada ação, o governador pede R$ 2 mil a título de indenização financeira por danos morais. “O valor é baixo porque as ações têm caráter coercitivo e pedagógico”, explica Mariane Porto. Segundo a advogada, por enquanto, não há mais ações semelhantes sendo preparadas em favor do seu cliente.