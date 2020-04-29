Bateu, levou: Casagrande agora vai à Justiça contra quem o ofender na internet

“Essas ações têm como objetivo inibir que pessoas utilizem as redes sociais para atingir moralmente o governador”, afirma Mariane Porto, advogada de Casagrande. Ela explica que essas ações não são movidas pela Procuradoria-Geral do Estado (PGE) porque referem-se ao cidadão Renato Casagrande.

Aliás, se Casagrande for vitorioso até o final do processo nas ações que move contra os seus detratores, ele ainda vai ganhar um dinheiro extra. Em cada ação, o governador pede R$ 2 mil a título de indenização financeira por danos morais. “O valor é baixo porque as ações têm caráter coercitivo e pedagógico”, explica Mariane Porto. Segundo a advogada, por enquanto, não há mais ações semelhantes sendo preparadas em favor do seu cliente.