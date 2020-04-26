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Após saída de Moro

Pela 1ª vez desde 2017, Bolsonaro perde seguidores nas redes sociais

Filhos do presidente também foram atingidos por debandada de seguidores após rompimento com o ex-ministro Sergio Moro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 abr 2020 às 10:44

Publicado em 26 de Abril de 2020 às 10:44

Família Bolsonaro: Flávio, Jair, Eduardo e Carlos
Flávio, Jair, Eduardo e Carlos Bolsonaro: todos perderam seguidores Crédito: Divulgação
demissão do ministro Sérgio Moro fez o presidente Jair Bolsonaro perder seguidores nas redes sociais pela primeira vez desde setembro de 2017. Até a sexta-feira (24), o chefe do Executivo não havia registrado um dia sequer de baixa. Os dados são da consultoria Bites, que começou a acompanhar as publicações de Bolsonaro no Twitter, Instagram, Facebook e YouTube desde 1º de setembro de 2017.

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No intervalo de seis horas, entre o pronunciamento do ex-ministro e a coletiva de imprensa do presidente, Bolsonaro e seus filhos - Carlos, Eduardo e Flávio - foram deixados por 86.427 contas.
O presidente foi o mais atingido. Às 15h20, 48.473 mil perfis já tinham saído de suas redes.
O ex-juiz acusou Bolsonaro de tentar interferir politicamente na Polícia Federal. Já o presidente afirmou que Moro condicionou a troca na PF a uma indicação para o Supremo Tribunal Federal.

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Conforme a consultoria, na medição feita às 20 horas, a base de Bolsonaro havia sofrido uma redução de 0,12%.
As postagens com hashtags negativas sobre o presidente somaram 773 mil tuítes às 18 horas de sexta-feira. Na contramão do presidente, Moro conquistou 160.248 novas contas no Twitter e Instagram. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

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