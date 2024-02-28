Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Aumento da idade para entrar na PM: veto e projeto do governo do ES

Assunto será discutido agora com o Comando-Geral da PM e a Secretaria de Estado da Segurança Pública

Publicado em 28 de Fevereiro de 2024 às 11:47

Públicado em 

28 fev 2024 às 11:47
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Polícia Militar
Viaturas da Polícia Militar patrulham ruas Crédito: Carlos Alberto Silva
Assembleia Legislativa manteve nesta terça-feira (27) o veto ao projeto de lei complementar 7/2023, de autoria do deputado Delegado Danilo Bahiense (PL), que aumentaria a idade máxima de ingresso na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros de 28 para 30 anos. Mas há indicativo de que haverá mudanças.
Bahiense participou de conversa com o governador Renato Casagrande (PSB) e com o presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Santos (Podemos), e há a promessa de que seja realizada uma reunião, na próxima semana, com o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Douglas Caus, e o secretário de Estado da Segurança Pública, Eugênio Ricas, para que sejam traçadas as diretrizes de um projeto de lei que seja elaborado pelo governo do Estado.

Veja Também

Assembleia aprova projeto que aumenta idade para entrar na PM

O veto ao texto de Bahiense, que havia sido aprovado anteriormente na Assembleia, ocorreu por vício de iniciativa, conforme parecer da Procuradoria-Geral do Estado, uma vez que a matéria deveria ser apresentada pelo Poder Executivo.
Bahiense defendeu junto a Casagrande e a Marcelo que o pedido de mudança na idade é uma demanda da sociedade e também da própria corporação. “Existem muitos cidadãos que desejam estar nas nossas forças, mas o impeditivo da idade. A expansão em dois anos não prejudica o serviço e nem a previsão de aposentadoria”, argumentou o parlamentar.
O projeto também atende outra demanda da corporação. Pela iniciativa, os praças com até 35 anos têm a prerrogativa de participar dos certames para o Curso de Formação de Oficiais (CFO). “São profissionais qualificados e que entendem todo o universo”, destacou Bahiense.

LEIA MAIS NA COLUNA LEONEL XIMENES

PM se surpreende com tipo de revólver apreendido em Vila Velha

"Padre dos presídios" deixa paróquia no ES para estudar em BH

Restaurante deixa a Praia da Costa após 26 anos. Saiba o novo local

O último registro de furto de uma Hilux no Aeroporto de Vitória

Filho de vereador critica pai e herança durante sessão da Câmara no ES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Assembleia Legislativa do ES Danilo Bahiense Renato Casagrande Segurança Pública Sesp Marcelo Santos Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O julgamento coletivo em El Salvador que reúne centenas de acusados de integrar a gangue MS-13
Deputado federal Sóstenes Cavalcante
PL deve apoiar PEC 6x1, mas quer novo regime de contratação e compensação
Imagem de destaque
Sopas proteicas: 4 receitas fáceis e saudáveis para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados