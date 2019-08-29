Leonel Ximenes
Leonel Ximenes
O cotidiano das nossas cidades, a cultura, a política, a economia e o comportamento da sociedade estão no foco da coluna, que também acompanha de perto as políticas públicas e suas consequências para os cidadãos

Audifax promete doar indenização que ganhou por danos morais

Vitória
Publicado em 29/08/2019 às 22h22
Atualizado em 29/09/2019 às 16h28
Audifax Barcelos se sentiu ofendido por um morador durante um programa da TV Gazeta. Crédito: Carlos Alberto Silva | GZ
Audifax Barcelos se sentiu ofendido por um morador durante um programa da TV Gazeta. Crédito: Carlos Alberto Silva | GZ

O prefeito Audifax Barcelos (Rede) promete doar os R$ 2 mil que ganhou de indenização na Justiça, por danos morais, a uma instituição de caridade da Serra. “Mas eu já o perdoei”, avisa o prefeito. 

Durante a gravação de um programa da TV Gazeta, o fotógrafo Edson Carlos Souza dos Reis contestou as justificativas do prefeito para a não conclusão das obras de uma escola no bairro Bela Vista.

Audifax, que se considerou ofendido por ter sido chamado de "mentiroso", acionou a Justiça e ganhou a ação indenizatória. O morador disse que vai recorrer.

A Gazeta integra o

Saiba mais
Audifax Barcelos Serra

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.