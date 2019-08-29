Audifax promete doar indenização que ganhou por danos morais

O prefeito Audifax Barcelos (Rede) promete doar os R$ 2 mil que ganhou de indenização na Justiça, por danos morais, a uma instituição de caridade da Serra. “Mas eu já o perdoei”, avisa o prefeito.



Durante a gravação de um programa da TV Gazeta, o fotógrafo Edson Carlos Souza dos Reis contestou as justificativas do prefeito para a não conclusão das obras de uma escola no bairro Bela Vista.