Audifax promete doar indenização que ganhou por danos morais

O prefeito Audifax Barcelos (Rede) promete doar os R$ 2 mil que ganhou de indenização na Justiça, por danos morais, a uma instituição de caridade da Serra. “Mas eu já o perdoei”, avisa o prefeito.
Durante a gravação de um programa da TV Gazeta, o fotógrafo Edson Carlos Souza dos Reis contestou as justificativas do prefeito para a não conclusão das obras de uma escola no bairro Bela Vista.
Audifax, que se considerou ofendido por ter sido chamado de "mentiroso", acionou a Justiça e ganhou a ação indenizatória. O morador disse que vai recorrer.
